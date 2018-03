Vom Glauben

Bei "Villa Wild" dreht sich diesmal alles um den Glauben - die Tanz- und Talkshow geht am morgigen Dienstag um 19 Uhr im E.T.A.-Hoffmann-Theater in die siebte Runde. Kurz vor Ostern laden Nora Gomringer und Martin Beyer ihre Gäste, darunter der Philosoph und Physiker Tobias Müller, zum Austausch ein. Mit Erzbischof Ludwig Schick sprechen sie darüber, wie Berufung, Beruf und Glauben zusammenhängen. Musik kommt von Vincent von Flieger aus Berlin. Dazu kommen die Künstlerhaus-Stipendiatin Gabriela Oberkofler sowie die Tänzerin Mariya Zoryk. Tickets an der Theaterkasse. red