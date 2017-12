Vom Gegenverkehr abgedrängt

Viel Glück scheint eine junge Mutter am Sonntag in Rupboden gehabt zu haben. Weder sie noch ihre Kinder wurden verletzt, das Auto allerdings ist Schrott.

Die 26-Jährige fuhr am Sonntagvormittag aus Richtung Rupboden kommend in Richtung Roßbach. Sie gab an, dass ihr auf der schneebedeckten Fahrbahn ein silberner Skoda mittig auf der Straße entgegen gekommen sei. Um einen drohenden Zusammenstoß zu verhindern, wich sie in ihrer Not nach rechts aus. Hierbei geriet sie unglücklicherweise auf das Bankett, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihre beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder blieben unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, einen Zusammenstoß mit ihm gab es nicht. Am Fahrzeug der 26-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro, der Baum brach durch die Wucht des Aufpralls ab. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter der Rufnummer 09741/6060. pol