Vom Fußball-Fan bis zur Bettlerin

Das "Von-der-Saal-Haus" in der Höchstadter Innenstadt ist mit seinen über 350 Jahren ein historisches Gebäude. Viele Begegnungen haben in dem Anwesen stattgefunden und wahrscheinlich prallten in dem Haus über die Jahre einige Kulturen aufeinander. Mittlerweile ist es weitestgehend heruntergekommen, doch der Heimatverein Höchstadt hat es sich nun zum Ziel gesetzt, das marode Gebäude zu sanieren. "Es ist ein Haus, aus dem man viel machen könnte", erklärt dazu Reinhard Grasse.

Vorerst aber dient das Gebäude einer Fotoausstellung. Die Projektgruppe Foto des Heimatvereins Höchstadt hat einhundert Bilder im Erdgeschoss aufgehängt, die während der Nacht der Kulturen besichtigt werden können. Am Donnerstagabend konnten geladene Gäste die Ausstellung erstmals begutachten. Aus über 800 Bildern mussten die sechs Fotografen Anita Kopp, Peter Munkert, Berthold Raum, Reinhard Grasse, Hajo Jager und Wolfgang Kinder die besten auswählen. Ihre Ausstellung "Menschen verschiedener Kulturen" befasst sich dabei mit dem Leben und Handeln der Menschen auf der ganzen Welt.



Fotografien aus der ganzen Welt

So wurden Fotos ausgewählt, auf denen Menschen im Fußballstadion feiern, eine Bettlerin eine Zigarre raucht oder eine alte Dame in der U-Bahn sitzt. So tragen sie in ihrer Fotoausstellung Kulturen aus den USA, Indien, Südamerika und Dubai zusammen. Interessant ist auch ein Bild von Anita Kopp, das sie in einem Dubai-Urlaub geschossen hat: Drei Einheimische halten sich an den Händen und versuchen sich gegenseitig zu stützen. Das Bild entstand aber nicht etwa in der Wüste, sondern - völlig untypisch - auf einer Eislauffläche. Die drei Männer lernten gerade das Schlittschuhfahren in einem Kaufhaus.

Auch Wolfgang Kinder spezialisierte sich auf die Gesichter der verschiedenen Menschen. Neben typischen Masken aus Venedig, stellt er Menschen aus Namibia und New York aus. Durch die Flüchtlingsströme und die damit aufeinanderprallenden Kulturen mache es laut Reinhard Grasse Sinn, diese Kulturen näher zu bringen. Grasse, der selbst weltweit wegen seines Berufs unterwegs war, weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist: "Wer Kulturen zusammenbringen will, muss Geduld haben".



Bilder auf dem stillen Örtchen

Ein ganz besonderes Örtchen hat sich dafür Berthold Raum ausgesucht. Neben den normalen Räumen im "Von-der-Saal-Haus", die entkernt einen besonderen Charme versprühen, hat er sich die Toilette des Anwesens als Ausstellungsort ausgesucht. Bei seinen Bildern geht es um eine Anlage, die eigentlich keiner gerne betreten möchte. Er hat eine Kläranlage besucht und diese fotografiert. Von der tatsächlichen Sauberkeit der Anlage sei er aber fasziniert gewesen.

Im Zuge der Nacht der Kulturen, die am Samstag in Höchstadt stattfindet, hat auch die Ausstellung geöffnet. Außerdem ist sie nächsten Donnerstag ab 17 Uhr und nächsten Samstag ab 10.30 offen.

Die 700 Fotos der Künstler, die sie auf ihren Reisen über die Jahre gesammelt haben und nicht ausgestellt wurden, sollen zu einem späteren Zeitpunkt in Form einer Diashow präsentiert werden.