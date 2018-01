Vom Frauencafé bis zur Krabbelgruppe

Das neue Familienzentrum im Landratsamt Haßberge in den Räumen der ehemaligen Zulassungsstelle hatte am zweiten Oktober-Wochenende zum ersten Mal seine Türen geöffnet. Ein bunt gemischtes Programm lud laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes Haßberge dazu ein, sich die neuen Räumlichkeiten anzuschauen. Für die musikalische Stimmung sorgten am Freitag die "Flamingos" und am Samstag die "Preppachtaler". Die Kinder hatten die Möglichkeit, sich schminken zu lassen und konnten auf einer Spielstraße mit mehreren Stationen eine Kleinigkeit gewinnen.



Kurse laufen

Viele Besucher strömten in die Räume und nicht nur, weil sie sich in der familiären Atmosphäre aufwärmen konnten, sondern weil sie sehen wollten, wie das neue Familienzentrum aussieht und was die Menschen dort erwartet. Eine von den Kindertagesstätten gestaltete Collage vervollständigte das Angebot.



Von Montag bis Freitag

Seit Montag laufen die Kurse und Angebote im Familienzentrum. Begonnen wird jeden Tag von 8 bis 10 Uhr mit einem "Offenen Treff" und einer schwedischen "Fika", das ist eine Pause, in der man sich Zeit für die Besucher nimmt. Von 9 bis 12 Uhr wird täglich eine Betreuung für Kinder von zwei bis sechs Jahren angeboten. Das Wochenprogramm sieht wie folgt aus:

Montag: von 10 bis 11.30 Uhr gibt es eine "Pädagogisch begleitete Eltern-Kind-Gruppe" für Eltern und Säuglinge. Von 10 bis 13 Uhr läuft der Kurs "Gartengemüse", ein Kochkurs mit regionalen Zutaten für Eltern. Von 14 bis 16 Uhr läuft der Kurs "Kinder und Eltern kreativ".

Dienstag: Von 10 bis 12 Uhr ist ein "Spielevormittag"; es werden Brettspiele angeboten. Von 11 bis 12 Uhr bietet die Familienhebamme eine Sprechstunde an. Der Kurs "Kinderküche - Was Kinder gerne essen" lädt Familien von 16 bis 18 Uhr zum Kochen ein.

Mittwoch: Von 10 bis 12 Uhr findet der Kurs "Gesund groß werden" statt. Ein Angebot, bei dem sich Eltern über Erziehungstipps austauschen können. Außerdem findet von 10 bis 12 Uhr der Kurs "Meine besten Haushaltstipps" statt. Von 14 bis 16 Uhr heißt es "Fit nach der Geburt - Outdoor-Kinderwagenrallye", für alle Mütter, die wieder in Form kommen wollen.

Donnerstag: Von 9.30 bis 11.30 Uhr gibt es einen "Offenen Treffpunkt für Alleinerziehende" und von 10 bis 12 Uhr findet das "Internationale Frauencafé" statt. Hier können Frauen ihre Fluchterfahrungen austauschen und kreativ sein. Von 15 bis 17 Uhr läuft der Kurs "Ich und mein Papa", eine Vater-Kind-Gruppe mit verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Freitag: Von 10 bis 12 Uhr findet der Kurs "Auskommen mit dem Einkommen" statt. Hier können sich Frauen gegenseitig über Hilfen bei finanziellen Engpässen austauschen und ihre Haushaltsplanung optimieren. Von 10 bis 12 Uhr findet außerdem ein "Treffpunkt für junge Schwangere und Mütter" statt. Am Nachmittag findet von 14 bis 16 Uhr eine "Offene Krabbelgruppe" statt.

Außerdem werden täglich durch Netzwerkpartner Sprechstunden zum Thema: Schrei-Babys, Erziehung, Trennung und Scheidung und Schwangerenberatung angeboten. In den Räumen des Familienzentrums finden sich auch die Mitarbeiter, die für Bildung und Teilhabe zuständig sind. Hier kann man die Übernahme der Kindergartengebühr und weitere finanzielle Unterstützung beantragen. Am Mittwochnachmittag werden Qualifizierungsangebote für Ehrenamtliche sowie für Kita-Fachkräfte durchgeführt.

Anmeldungen und Informationen unter: Telefon 09521/ 27-638, E-Mail: familienzentrum@hassberge.de.