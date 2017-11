Vom Engelchen zum Christkind

Johanna Blum



Von der Kanzel der Kapelle im Schlosspark aus wird das neue Christkind seine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Die zehnjährige Mia Geier war schon viermal ein Engelchen und diesmal ist sie zum ersten Mal Christkind. Sie besucht die Realschule in Höchstadt und sicher werden ihre Lehrer in der Adventszeit öfters mal ein Auge zudrücken.

"Ich bin gerne das Christkind, weil es viel Spaß macht, die Frohe Botschaft zu verkünden und es wunderschön ist, den Kindern und auch den alten Menschen Freude zu bereiten", so Mia mit glänzenden Augen.

Nach so langer Engelszeit weiß sie genau, was auf sie zukommt. Außerdem begleitete sie ja schon dreimal ihre Schwester Hannah, die vor ihr das Christkind war. Für Mutter Elien Geier wird es aber nun zum vierten Mal eine stressige Zeit. Die Mutter der Himmelsbotin ist nämlich im Advent ziemlich gefordert.



Flügelchen sind wichtig

Christkind Mia liest natürlich an beiden Tagen eine weihnachtlich, besinnliche Geschichte, diesmal von Lew Tolstoi. Mehr wird nicht verraten.

Engelchen Anna, 10 Jahre, ist nun zum vierten Mal dabei und hat schon große Engelserfahrung. Die ein Jahr jüngere Vera besucht die 4. Klasse der Grundschule und trägt, genauso wie die zwei anderen himmlischen Begleiter, zum ersten Mal Flügelchen. Veras Ziel ist es später selbst einmal als Christkind den Weihnachtsmarkt zu eröffnen, verrät sie.

Auch Lina Knop, ebenfalls neun Jahre alt, Klassenkameradin von Vera und Denise, dem vierten Engel, der beim Treffen gerade einen anderen himmlischen Auftrag erfüllen musste, war gleich begeistert, als sie gefragt wurde. Alle Engelchen nebst Christkind freuen sich bei Weihnachtsfeiern und am Weihnachtsmarkt den Menschen ob Groß oder Klein Freude zu bringen.

Die Himmelsboten, außer dem Christkind, tragen Ministrantengewänder. Diese sind eine freundliche Leihgabe der Pfarrei St. Stephanus. Dazu kommen Sternenkronen und Flügel. Das Christkind wird zusammen mit den Engelchen diesmal den Weihnachtsmarkt wieder auf der Bühne im Schlossgarten mit seinem Prolog eröffnen. In der Zeit bis Weihnachten kann es Vereine, Kindergärten und Weihnachtsfeiern besuchen.



Das Christkind buchen

Das Seniorenheim besucht es immer am Heiligen Abend. Wer das noch Christkind buchen will, kann dies über Elien Geier unter der Telefonnummer 0177/7873268 oder per Mail an ElienGeier@gmx.de machen. Allerdings, so der Hinweis der Mutter, sind viele Termine schon weg.

2. Bürgermeisterin Jutta Köhler, die für alle Dinge rund um den Weihnachtsmarkt zuständig ist, freut sich, dass 27 Aussteller und Vereine und damit so viele wie noch nie, am Weihnachtsmarkt teilnehmen. Neben einigen Weihnachtsbuden, die für leckeres Essen und Trinken sorgen, gibt es diesmal mehrere kunstgewerbliche Angebote.