Nicht ohne laute Wortmeldungen lief eine Information zur Ortsdurchfahrt über die Hauptstraße ab. Gemeinderat Johann Müller hatte den Verwaltungschef Roland Gehring per E-Mail darauf hingewiesen, dass seiner Meinung nach die Baustelle der Wasserleitung nicht ausreichend durch einen Verbau gesichert und die Arbeiter dort wegen der Gefahr eines Grundbruchs gefährdet seien. Sollte die VG nicht binnen einer Stunde reagieren, würde er die Berufsgenossenschaft informieren, hieß es weiter.

Gehring hatte ihm daraufhin mitgeteilt, dass die Sicherung der Baustelle die Gemeinde nichts angehe und Sache der Firma sei. In der Folge hatte die Berufsgenossenschaft eine Prüfung in Stettfeld durchgeführt. Diese ergab keine Sicherheitsbedenken, erfuhr der Gemeinderat.



Folgen für die Anwohner

"Aber jetzt kommt das Problem", erklärte Alfons Hartlieb. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass trotz der Vollsperrung der Hauptstraße Privat-Pkw an der Baustelle vorbeifuhren, was nicht den Vorschriften entspricht. "Die Baufirma übernimmt dafür keine Verantwortung mehr", teilte der Bürgermeister mit. Deshalb wird ab Donnerstag, 10 Uhr, die genehmigte Sperrung vollständig durchgesetzt, was zu größeren Beeinträchtigungen für die Anwohner führen wird.

Johann Müller sah sich hierdurch einem "populistischen Angriff" ausgesetzt und war sich keiner Schuld bewusst. "Es geht um Menschenleben", ließ er seine Ratskollegen wissen. "Das Problem hat die Baufirma geschaffen, nicht ich!"

Dem widersprach der Bürgermeister entschieden: "Die Berufsgenossenschaft hat keine Beanstandung gehabt, sonst hätte die Firma eine Rüge bekommen. Fakt ist jedenfalls, wir haben da ein Problem und müssen jetzt sehen, wie wir die Kuh vom Eis kriegen." Er kündigte an, nochmals mit der Firma zu reden, sah aber wenig Spielraum. cz