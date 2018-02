Eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Altengronau gibt es am Samstag, 3. Februar, während des Faschingsumzuges in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Die Umleitung erfolgt über Mottgers, Sterbfritz, Breunings, Neuengronau und umgekehrt, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. sek