Vollrausch: 13-Jährige liegt auf dem Spielplatz

Wie eine 13-Jährige an Alkohol gekommen ist, und noch in dieser Menge, diese Frage stellt sich den Bad Kissinger Polizeibeamten. Wie die Polizei meldete, erhielt am Dienstagabend die Inspektion Bad Kissingen über die Einsatzzentrale die Mitteilung über eine Jugendliche, die betrunken auf einem Spielplatz beim Liebfrauensee liegen würde. Es konnte eine 13-Jährige angetroffen werden, die völlig betrunken war. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Die Eltern wurden über die Umstände in Kenntnis gesetzt. Das Jugendamt wird über den Vorfall informiert. pol