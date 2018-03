Voll auf Vordermann aufgefahren

Als am Montagnachmittag ein 69-jähriger Bubenreuther mit seinem Toyota in Baiersdorf die Forchheimer Straße in Richtung Norden fuhr, musste ein 27-jähriger Ford-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt auf Höhe der Leipziger Straße abbremsen. Der dahinter fahrende Bubenreuther erkannte dies zu spät und fuhr voll auf. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Unfallversucher verletzte sich dabei leicht und begab sich in ambulante ärztliche Behandlung. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 6000 Euro. pol