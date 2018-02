Volksschule Burgpreppach ist bei "Klasse 2000" dabei

Die AOK in Schweinfurt macht sich, wie sie selbst mitteilt, auch im aktuellen Schuljahr für die Gesundheit von Schülern stark. Sie fördert erneut die Volksschule Burgpreppach im Zuge des Grundschul-Präventionsprojekts mit dem Titel "Klasse 2000". Rund 20 Kinder der ersten Klasse dürfen an dem Schulprogramm teilnehmen. Das Programm wurde jetzt mit der Übergabe der Patenschaftsbestätigung durch Lothar Zachmann von der AOK in Schweinfurt an Klassenlehrerin Julia Wolf gestartet.

"Damit wollen wir sowohl die Gesundheit der Schüler fördern als auch den Schulen dabei helfen, sich zu einer noch gesünderen Lebenswelt zu entwickeln", sagte Lothar Zachmann, Mitarbeiter im Marketing der AOK-Direktion Schweinfurt. Das Programm behandelt Themen wie gesund essen und trinken, sich bewegen und entspannen, aber auch Probleme, Konfliktlösung oder Suchtprävention.

"Mit dem von der AOK finanzierten Schulprogramm ,Klasse 2000‘ lernen die Kinder, was sie tun können, damit es ihnen selbst und anderen gut geht, körperlich, psychisch und sozial", erklärt Klassenlehrerin Julia Wolf. Das Programm sei auch eine Hilfe, Gesundheitsförderung aktiv in den Stundenplan und in den Schulalltag zu integrieren.

"Klasse 2000" ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in der Grundschule. Es ist auf vier Jahre ausgelegt, begleitet also die Schüler während der gesamten Grundschulzeit. Mit dem Patenschaftsbeitrag werden der Einsatz eines Gesundheitsexperten, die Unterrichtsmaterialien sowie die Organisation des Programms finanziert.



Bedürfnisse berücksichtigt

Die Schulen können die Projekte individuell nach ihren Bedürfnissen vor Ort gestalten. Die Angebote sind eine Ergänzung zu den Programmen "Gute gesunde Schule", "Henrietta und Co - Gesundheit spielend lernen" sowie zur Philipp-Lahm-Schultour. Zudem können damit die in Kindertagesstätten (Kitas) begonnenen gesundheitsfördernden Aktivitäten wie das AOK-Kita-Programm "Jolinchen-Kids" bei Schuleintritt nahtlos fortgeführt werden. Gerade die frühzeitige gesundheitliche Aufklärung von Kindern in Grundschulen ist laut AOK ein wichtiger Schritt zur Entwicklung von Gesundheitskompetenz im Kindesalter. Das Programm "Klasse 2000" wurde 1991 am Klinikum Nürnberg entwickelt und hat beim bayerischen Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis 2013 bereits eine Auszeichnung für besondere Nachhaltigkeit erhalten. Die AOK Bayern beteiligt sich seit Herbst 2015 daran und hat im aktuellen Schuljahr weitere 392 Grundschulklassen in die Förderung aufgenommen. ft