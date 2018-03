Volksmusik und Mundart im Schloss

Heimat-, Trachten- und Brauchtumsfreunde sowie die gesamte Bevölkerung ist eingeladen am Sonntag, 11. Februar, in die Sängerstube zu Schloss Thurn (Sportplatzstraße 2). Der jährliche Volksmusik- und Mundartnachmittag des Heimat- und Trachtenvereins Heroldsbach beginnt um 15 Uhr. Die Gesangsgruppe "Bammersdorfer Dreigesang" wird den Nachmittag am Faschingssonntag amüsant gestalten. Es gehören auch Mundartgedichte und -geschichten dazu. Zudem lädt der Verein in die Sängerstube zu Kaffee und Kuchen (ab 14.30 Uhr geöffnet) ein. Fränkische Lieder und Mundart werden zum Schmunzeln und Lachen anregen. red