Zum Welt-Diabetes-Tag am 14. November erinnerte die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar an die Chancen und Möglichkeiten, die sich bei einer konsequenten Umsetzung des Präventionsgesetzes für die Diabetes-Vorsorge und -Vermeidung ergeben. Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden an Zucker. "Wir müssen alles dafür tun, die Erwachsenen von morgen schon heute zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren", so Dittmar. Unter dem Motto "Volkskrankheit Diabetes - Eine Kommunale Herausforderung und die Chancen des neuen Präventionsgesetzes" treffen sich am Donnerstag, 16. November, auf Einladung der Initiative "Landes-Gesundheitsprojekte e. V." Gesundheitsexperten, Vertreter von Kassen, Selbsthilfegruppen und Politiker, um sich auszutauschen. Sabine Dittmar hat für die Veranstaltung, die von 16.45 bis 19 Uhr im Hotel Kaiserhof Victoria stattfindet, die Schirmherrschaft übernommen. red