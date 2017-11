Volkshochschulkurse noch aufnahmefähig

sek



Demnächst beginnen an der Städtischen Volkshochschule wieder neue Kurse, zu denen man sich noch anmelden kann. Themen sind "Ebay" (14. November, 18 Uhr), "Wie führe ich einen Hund?" (14. November, 19 Uhr) oder "Die gute alte Hausmannskost" (18. November, 9 bis 13 Uhr). Im Kurs "Ich entdecke mich neu - in Farbe" (18. November, 10 bis 15 Uhr) fertigen Interessierte verschiedene Selbstportraits auf ungewohnte Art an und lernen sich dadurch selbst auf neue Weise kennen. Neu ist am 22. November um 14.30 Uhr das Angebot "Vom richtigen Umgang mit Rollatoren". Verkehrserzieher Edgar Kast informiert in einem Theorieteil darüber, was beim Kauf beachtet werden sollte, und gibt Hinweise und richtige Tipps zum Umgang mit dem Rolli. Da Rollatoren-Nutzer immer wieder Probleme wie hohe Bordsteine oder Unebenheiten vorfinden, wird im Praxisteil auf einem Hindernisparcours gezeigt, wie diese Schwierigkeiten leicht ausgeräumt werden können. Zudem werden die mitgebrachten Rollatoren auf ihre Sicherheit überprüft. Personen, die sich noch nicht an einen Rollator herantrauen, haben die Möglichkeit, einen solchen auszuprobieren. Anmeldungen zu allen Kursen sind im Vhs-Büro, Maxstraße 23, (Tel.: 0971/ 807 12 10) oder im Internet unter www.vhs-badkissingen.de möglich.