Volker Makowsky zum 12. Mal

Seine 12. Amtsperiode tritt Volker Makowsky als Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Marktschorgast, die 245 Mitglieder hat, an. Zu seinem Stellvertreter wurde bei der Hauptversammlung Matthias Rupprecht gewählt. Schriftführer ist Heinz Zeidler, die Finanzen verwaltet Franz Gemsjäger.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde die Treuenadel in Gold verliehen an Günter Ruckdeschel, Edeltraut Gutmann und Horst Seidel. Die Treuenadel in Silber erhielten Ute Nüssel, Irmgard Schneider und Dieter Heerdegen für 25 Jahre.

Der Vorsitzende ließ die Aktivitäten der Siedlergemeinschaft Revue passieren und verwies darauf, dass sich das ehrenamtliche Engagement auch gelohnt hat. Laut Kassierer Franz Gemsjäger spülte der Einsatz bei der Kirchweih im vergangenen Jahr 826 Euro in die Kasse.

Für eine Überraschung sorgte Jürgen Dittrich, stellvertretender Bezirksvorsitzender des Verbands Wohneigentum, der einen Scheck in Höhe von 200 Euro an den Vorsitzenden überreichte. Ferner führte Dittrich aus, dass sich der Verband Wohneigentum vehement für die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung einsetzt.

Bürgermeister Hans Tischhöfer dankte der Siedlergemeinschaft für die Unterstützung bei der Ausgestaltung der Kirchweih. Bruno Preißinger