Vogelschützer treffen sich

Die Kreisgruppe Bad Kissingen im Landesverbund für Vogelschutz (LBV) trifft sich am Donnerstag, 9. November, zum letzten Stammtisch in diesem Jahr. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus Schmitt in Sulzthal. Bei dem geselligen Treffen wird sowohl über Erreichtes, aber auch über "Niederlagen" gesprochen, heißt es in der Pressemitteilung. sek