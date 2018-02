Vogels harter Vorwurf gegenüber der SPD

Trotz widriger Verkehrsverhältnisse durch am Nachmittag einsetzenden Eisregen kamen 65 Unentwegte zu einer politischen Diskussion des CSU-Ortsverbandes Maroldsweisach in Geroldswind. Landtagsabgeordneter Steffen Vogel hatte hier ein "Heimspiel", da er als gebürtiger Wasmuthhäuser aus der Marktgemeinde Maroldsweisach stammt und hier auch seine ersten Gehversuche auf dem politischen Parkett absolvierte. Auch einer schlimmen Grippe zum Trotz hatte er den Weg nach Geroldswind auf sich genommen.

Zweiter Bürgermeister Harald Deringer eröffnete in Vertretung des krankheitsbedingt fehlenden Ortsverbandsvorsitzenden Rupert Fichtner die Veranstaltung und schickte Genesungswünsche nach Birkenfeld. Deringer begrüßte auch Abordnungen der befreundeten CSU-Ortsverbände aus Pfarrweisach, Untermerzbach und Rentweinsdorf, ferner den Bürgermeister der thüringischen Nachbargemeinde Hellingen, Christopher Other, und den Vorsitzenden der JU Maroldsweisach.



"Das Theater in Berlin"

MdL Vogel gab zunächst einen kurzen Rückblick auf den politischen Aschermittwoch in Passau. Hier hatte der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder klare Worte zur Zukunft Deutschlands und vor allem Bayerns gesprochen.

Dann kam Vogel auf "das Theater in Berlin" zu sprechen. Zur möglichen Großen Koalition bemerkte der Abgeordnete, dass er nicht verstehen könne, dass man bei der SPD einen guten Koalitionsvertrag und das künftige Mitregieren nicht von den gewählten Volksvertretern, sondern von der "Basis", in die man sich für zehn Euro einkaufen könne, genehmigen lassen muss. Aus welcher politischen Ecke diese "Abstimmungsmitglieder" kommen, wisse niemand. Er warf der SPD vor, das Wohl der Partei vor das Wohl Deutschlands zu stellen.

Vogel ging auch auf die Asylfrage ein. Ob es nun die von der CSU geforderte Obergrenze von 220 000 oder zwischen 180 000 und 230 000 ist, sei im Endeffekt unerheblich. Zurzeit kämen sowieso weniger. Vogel: "Leider ist Deutschland das einzige Land, in das man ohne Pass zwar rein-, aber nicht mehr rauskommt."

Als dritten Punkt nahm der Landtagsabgeordnete zu Bayern und den anstehenden Landtagswahlen Stellung. 60 Jahre CSU-Regierung seien das Erfolgsrezept für das Bundesland. "Nirgendwo sonst konnte so kontinuierlich und erfolgreich regiert werden wie in Bayern", stellte Vogel fest. "Das ist der Vorteil einer absoluten Mehrheit der Regierungspartei. So kann man immer mit einer Stimme für sein Land eintreten und muss keine Rücksicht auf eventuelle Koalitionspartner nehmen." Der größte Vorteil für den Kreis und die Gemeinden sei der direkte Draht nach München. Wenn der Landtagsabgeordnete, der Landrat und der Bürgermeister einer Partei angehören und noch freundschaftlich verbunden sind, habe man auch den direkten Draht zur Landesregierung. Vogel: "Ein MdL aus der Region ist ein echter Vertreter für die Region in München."

Bei der Bundestagswahl hätten die Wähler auch der CSU die Gelbe Karte gezeigt und ihren Unmut über Unzulänglichkeiten vor allem im Bund kundgetan. Mit dem künftigen Ministerpräsidenten Markus Söder werde es aber wieder aufwärts gehen.

Ein Besucher fragte nach, wann denn nun die Übergabe der Amtsgeschäfte von Seehofer an Söder über die Bühne gehe. Vogel antwortete darauf, er hoffe, so bald wie möglich.



Rücksicht auf Gemeinden

Bei der anschließenden Aussprache ging es in erster Linie um die derzeitige heftige Diskussion um die Straßenausbaubeiträge. Steffen Vogel plädiert für deren Abschaffung. Er ist der Auffassung, dass der deutsche Autofahrer schon genug "gemolken" werde.

Allerdings dürfe durch diese Abschaffung nicht noch mehr Belastung auf die Gemeinden zukommen. Bis zur endgültigen Entscheidung gebe es noch viele gegensätzliche Meinungen zu diskutieren, um Gerechtigkeit für alle zu schaffen.

Auf Kritik am Noch-Ministerpräsidenten meinte Landrat Wilhelm Schneider, dass man nicht alles schlechtreden dürfe. Es müsse auch "etwas Dankbarkeit" gegenüber Seehofer vorhanden sein, denn er habe schließlich sehr viel für Bayern getan und erreicht. red