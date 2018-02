Vogelgrippe wirkt nach

Die Vogelgrippe hat den Rassegeflügelzüchtern nicht nur im Coburger Land sehr geschadet. Die Auswirkungen sind in diesem Jahr besonders spürbar. Die Rassegeflügelzüchter rufen insbesondere die Politik dazu auf, die gewerbliche und die Rasse- und Hobbygeflügelzucht voneinander zu trennen. Leider sei das Interesse der Politiker daran sehr schwach, bedauerte Zuchtwart Dieter Büttner bei der Herbstversammlung des Kreisvereins vor zahlreichen Züchtern in der "Schnitzelstube" in Triebsdorf. Der Kreisverband Coburg liege mit 156 Jugendlichen auf dem 1. Platz. Mit 35 Jugendlichen habe der Kleintierzuchtverein Weitramsdorf die größte Anzahl in seinen Reihen. Creidlitz belege mit 23 Jugendlichen den 2. Platz und Sonnefeld mit sieben Jugendlichen den 3. Platz. Büttner freut sich über diese Entwicklung und hofft sehr, dass diese weiterhin anhält.

Im Kreisverband der Rassegeflügelzüchter sind 35 Vereine mit 1473 Mitgliedern gemeldet. Man musste einen Rückgang von 59 Mitgliedern verzeichnen - auch bei der Zucht, eine Auswirkung der Vogelgrippe, wie Büttner erklärte. Dies wirke sich auch auf den Ringbezug aus, stellte Büttner fest.

Gerhard Dehler, der aus dem Bezirksvorstand ausscheidet, wurde zum Ehrenmitglied des Bezirksverbandes ernannt. Er informierte weiter über die Neuwahlen des Bezirksverbandes und machte auf die Bezirks- und Bezirksjugendschau aufmerksam, die am 30. und 31. Dezember in der Leßbachtalhalle in Weißenbrunn bei Kronach stattfindet. Die Bezirksschau 2018 wird der Kreisverband Bayreuth durchführen. Für den Vorsitzenden war es eine ehrenvolle Aufgabe, den Verein Großwalbur für sein 50-jähriges Bestehen auszuzeichnen. Den besonderen Glasteller nahm Rudi Scheler im Auftrag des Vereins im Empfang. Vorsitzender Andre Karl zeichnete den Kleintierzuchtverein Coburg-West für eine 125-jährige Mitgliedschaft mit einem wertvollen Zinnkrug aus, den Günther Resch in Empfang nahm. Michael Stelzner