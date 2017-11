Vivaldis "Jahreszeiten" in Neustadt

Das Sonneberger Kammerorchester gastiert am Sonntag in St. Georg in Neustadt. Unter der Leitung von Sonnebergs Kantor Martin Hütterott erklingt der Konzertzyklus "Die vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Solisten auf der Violine sind Beatrix Seidlitz und Aaron Heinrich. Weiterhin steht die Solokantate Nr. 51 "Jauchzet Gott in allen Landen" von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Anja Engel singt die virtuose Sopranpartie dieses Werkes. Michael Heinrich verleiht der Kantate mit seiner Trompete einen festlichen Glanz. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. ct