Viva Vocal singt in Buchbach

Das Vokalensemble "Viva Vocal" macht auf seiner Tournee zusammen mit dem Männerchor Schmalenbuche auch in diesem Jahr wieder Halt in der Buchbacher St. Laurentiuskirche. Am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr werden neben deutschen und internationalen Advents- und Weihnachtsliedern auch Rock- und Popballaden sowie irische Volksweisen aufgeführt. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Um Spenden wird gebeten. Foto: privat