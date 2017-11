Visitenkarte: Selbsthilfegruppe Morbus Osler

Erkrankung der Blutgefäße





Seit einigen Tagen ist das nächste Schaufenster der Aktion "Selbsthilfegruppen gestalten Apothekenschaufenster" von der Selbsthilfegruppe Morbus Osler in der Hasen-Apotheke in Haßfurt zu bewundern. Neben Informationen zur Gruppe gibt es Hinweise auf das nächste Treffen und auf die Ansprechpartnerin.Die Aktion ist eine Idee der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge (KOS). Ziel ist es, für die eigene Gruppe, aber auch für die Selbsthilfe an sich zu werben. Ganz nach dem Motto "Es gibt immer einen Weg!", wie es Rosemarie Pischel von der Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose Haßberge treffend ausdrückt.So finden sich in Selbsthilfegruppen Betroffene, die ihre Krankheit oder Situation akzeptieren, sich austauschen und neue Möglichkeiten finden wollen, mit ihr umzugehen.Der Inhaber der Hasen-Apotheke, Stephan Schmitt, der diesem Projekt von Anfang an mit Begeisterung gegenüberstand, stellt hier bereits das dritte Mal ein Schaufenster zur Verfügung.Morbus Osler, auch HHT genannt, ist eine seltene, erbliche Erkrankung der Blutgefäße und des umliegenden Gewebes. Hierbei kommt es zu einer krankhaften Erweiterung von Blutgefäßen, die sich besonders in Nase, Mund, Gesicht und den Schleimhäuten des Magen-Darm-Traktes finden. Unter anderem weiten sich kleinste Gefäße von Haut und Schleimhaut und sind anschließend als stecknadelkopf- bis reiskorngroße rote Flecken zu sehen. Da die Gefäßerweiterungen sehr verletzlich sind, kann es leicht zu Einrissen und somit zur Blutung kommen."Man hat das Gefühl, das Blut macht sich den Weg nach draußen frei." So beschreibt Silvia Hauck, die Leiterin der Selbsthilfegruppe, den Beginn der Blutungen. Die neu gegründete Selbsthilfegruppe Morbus Osler hat das Ziel, mit anderen Betroffenen Wissen und Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und mehr über die Krankheit zu informieren.Nähere Informationen zur Gruppe sind auch über die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge unter den Telefonnummern 09521/27313 oder 09521/27257 oder auf der Homepage unter www.selbsthilfe-hassberge.de zu erhalten.