Virtuoses Gitarrenspiel

Ostern ist die Zeit des Aufbruchs. "Ich möchte Mut machen zu diesem Aufbruch" verrät die Künstlerin Suzan Baker, die unter dieser Vorgabe gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lüddicke zu einem musikalischen Abend in die evangelische Kirche in Schwürbitz einlädt. Das Konzert beginnt am Ostermontag, 2. April, um 18 Uhr. Einlass ist ab 17.15 Uhr. Es ist nicht das erste Konzert, das die beiden im Michelauer Ortsteil geben. Zu hören sind Lieder in spanischer, französischer, englischer aber auch deutscher Sprache, vorgetragen von einer außergewöhnlichen Stimme und begleitet von einem virtuosen Gitarrenspiel. Im Anschluss findet noch eine gemeinsame Einkehr im Gemeindehaus statt. red