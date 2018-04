"Vine" führt die Kinder routiniert zum Ziel

Der Osterhase legte zum sechsten Mal seine Spuren in der Nähe des Schäferhundevereins Forchheim-Nord. Voller Spannung warteten die Kinder darauf, mit der achtjährigen Schäferhündin "Vine zur Medbacher Mühle" die verlorenen Eier und Süßigkeiten in der Wiese zu finden.

"Vine", eine ausgeglichene, kinderliebe Hündin, welche von Alfred Nagengast zum Fährtenhund ausgebildet wurde, führte die Kinder routiniert zu den Nestern. Die vierjährigen Zwillinge Magdalen und Judith Deinlein waren begeistert und meldeten sich gleich für das Sommerfest beim Ausbildungswart Nagengast an.

Auch die Erwachsenen nehmen gerne an der Ostersuche teil und verbinden dies mit einem geselligen Nachmittag, um sich über die Ausbildung der Hunde auszutauschen. Alfred Nagengast betonte die Wichtigkeit des Miteinanders und die Feinfühligkeit zwischen Mensch und Tier, welches in der heutigen hektischen Zeit viel zu kurz komme. red