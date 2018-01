Villa Regenbogen erhält Inklusionspreis

Auch dieses Jahr haben der bayerische Landtag, das bayerische Sozialministerium und die Beauftragte der bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung gemeinsam den Preis "JobErfolg 2017" verliehen. In Bayreuth wurde herausragendes Engagement für Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben ausgezeichnet.

Der Ehrenpreis für vorbildlich gelebte Inklusion ging an die Kindertagesstätte Villa Regenbogen aus Adelsdorf. Menschen mit und ohne Behinderung, die völlig selbstverständlich miteinander arbeiten - für Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU), Arbeitsministerin Emilia Müller (CSU) und Behindertenbeauftragte Irmgard Badura soll die bayerische Arbeitswelt genau so aussehen.

In der Kindertagesstätte Villa Regenbogen wird Inklusion gelebt. So beschäftigt die Gemeinde Adelsdorf unter anderem eine junge Frau mit Lernbehinderung, die im Team sehr wertgeschätzt wird. Die stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte, Stephanie Kretschmann, erklärte, es sei einfach, bei Kindern Verständnis für Unterschiede und Handicaps zu vermitteln. "Es ist kein Hexenwerk, Kindern Werte nahezubringen. Aber man muss es tun, denn kein Mensch kann etwas leben, wenn er es nicht kennt."



Wichtiger erster Schritt

Für Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) ist das nur ein Tropfen auf dem hießen Stein. Die Gesellschaft könnte hier noch viel mehr tun. Auch in anderen Bereich der Gemeinde Adelsdorf werden heute schon Menschen mit Handicap beschäftigt. Sicherlich nicht immer eine leichte Aufgabe, gerade für die betreuenden Mitarbeiter, aber eben gelebtes Miteinander, so der ehemalige ASB-Geschäftsführer Fischkal. "Bei all dem, was die Gemeinschaft tun kann, muss es aber immer jemanden geben, der den ersten Schritt geht", erklärt die Leiterin der Kindertagesstätte Villa Regenbogen, Marina Fleischmann. "In unserem Fall war es Stephanie Kretschmann, die sich für Inklusion in der Einrichtung starkgemacht hat und alle davon überzeugen konnte. Ein guter und richtiger Schritt", stellt sie fest." red