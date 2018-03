Vierter Turniersieg in Folge für Engelhardt

Einen kurzen Weg hatten die Jugendringer des KSV Bamberg nach Schonungen zum internationalen Maintalturnier. Die Talente des KSV traten die Heimfahrt mit vielen Medaillen an.

In der D-Jugend hatte Eduard Quiring (23 kg) zwei Kämpfe zu bestreiten. Den ersten gewann er, nach Punkten hoch führend, noch auf Schulter, den zweiten verlor er gegen den späteren Sieger auf Schulter. Lukas Bittel (29 kg) trat in einer sehr starken Gewichtsklasse mit einem großen Teilnehmerfeld an. Er erzielte vier überlegene Siege, drei nach Punkten und einen auf Schulter. Nur dem sehr starken Niederländer van Os aus Utrecht musste sich Bittel beugen. Trotzdem erreichte er den zweiten Platz.

Xaver Engelhardt (31 kg) trat in einem sechs Mann starken Teilnehmerfeld an. Engelhardt dominierte seine Kontrahenten nach seinem Belieben und gewann alle Kämpfe hoch überlegen oder auf Schulter. Der KSVler sicherte sich somit den vierten Turniersieg in Folge in diesem Jahr.

Bei der C-Jugend absolvierte Wadim Quiring in seiner Gewichtsklasse (31 kg) vier Kämpfe. Seine beiden ersten Kämpfe gewann er souverän auf Schulter, die beiden folgenden hingegen verlor er nach Punkten und auf Schulter. Damit gewann er die Bronzemedaille.

Bei der B-Jugend startete Muchmad Chakimow (35 kg) in einem Teilnehmerfeld von fünf Ringern. Alle seine vier Kämpfe gewann Chakimow, den ersten auf Schulter und die drei anderen jeweils durch technische Überlegenheit. Der hochverdiente erste Platz war die Krönung eines sehr guten Turniers von Chakimow im unterfränkischen Schonungen. red