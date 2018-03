Viermal Gold für die Bamberger Kämpfer in Lohr am Main

Die vier Karateka des Post-SV Bamberg gewannen bei den offenen unterfränkischen Meisterschaft in Lohr am Main sechs Medaillen. Mit 195 Teilnehmern aus 17 Vereinen war es ein gut besuchtes Turnier.

Als Erster ging Athanasios Malekas in der Disziplin Kata (Formenlauf) im Einzel der Herren an den Start. Die erste Runde entschied der Bamberger gegen Ahmad Marwan mit einer starken "Empi" klar mit 3:0 für sich. Danach zog er gegen Fabio Roth (Mömlingen) den Kürzeren, arbeitete sich aber noch auf Platz 3 vor. In der Masterklasse Ü30/40 kam es zu einer Neuauflage des Finalduells der bayerischen Meisterschaft: Titelträger Malekas traf auf Ralf Jungnickel, den er klar mit 3:0 besiegte. Auch Roham Rezaijafari und Lokalmatador Michael Rausch waren nicht in der Lage, den Bamberger zu stoppen. Nach zwei 3:0-Siegen freute sich Malekas über die Goldmedaille.

Renato Djakovic kämpfte sich in der Disziplin Kumite (Freikampf) bei den U18-Junioren (+65 kg) locker ins Finale. Dort unterlag er knapp mit 1:2 gegen Marc Scholl (TG Schweinfurt) und musste sich mit Silber begnügen. Für Johannes Simon war es der allererste Wettkampf im Dress des Post-SV Bamberg. Zunächst startete er in der Disziplin Kumite bei den Herren (bis 75 kg) im Modus "jeder gegen jeden". Gegen den Coburger Ahmad Marwan gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Simon knapp mit 3:4 verlor. Nachdem Marwan jedoch gegen Safari Amir aus Schweinfurt unterlag, ging es im letzten Kampf für Simon um alles. Simon gewann klar mit 2:0 und sicherte sich aufgrund der besten Unterbewertung die Goldmedaille.

In der "offenen Masterklasse" gingen sowohl Johannes Simon als auch Andreas De Sario auf die Matte: Simon unterlag in der ersten Runde dem Lokalmatador Edgar Metzger aus Lohr - auch die Trostrunde blieb Simon verwehrt. Im anderen Pool kam es zu einem Trainer-Duell: Der Bamberger Kumite-Coach De Sario kämpfte gegen den Trainer des TSV Lohr, Frank Heim (5. Dan): De Sario war die Lässigkeit in Person - nach zwei schnellen Faust- und drei tollen Fußstößen beendete der Bamberger vorzeitig den Kampf mit 10:1. Das Finale gegen Michael Rausch verlief knapper. Hier siegte De Sario mit 3:3 und Vorteil Senshu, da De Sario die erste Wertung erzielt hatte. In der Leistungsklasse wartete auf De Sario nach weiteren spannenden Vorrundenkämpfen im Finale der Deggendorfer Farshad Koch. Dieses Finale lief wesentlich entspannter für den Bamberger, der sich nach einem klaren 7:1 über sein zweites Gold freute. ab