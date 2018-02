Vierjähriger züchtet Hühner, die grüntürkise Eier legen

Zu einer außergewöhnlichen Ehrung kam der Marktgraitzer Jungzüchter Leonard Neder als aktuell erfolgreichster Geflügelzüchter. Das ist sicher auch ein Verdienst seines Opas, des Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins, Hilmar Neder.

"Er ist mit Feuereifer bei der Sache, nur füttern will er manchmal zu viel", stellt Hilmar Neder mit Stolz auf den Nachwuchs fest. Nach einem Jahr ohne Geflügelausstellung - bedingt durch die Vogelgrippe - freuten sich die Geflügelzüchter, endlich wieder ihre Rassetiere zur Schau stellen zu dürfen.

In dieser ersten Ausstellung gelang es dem vierjährigen Leonard Neder gleich, erfolgreich zu sein. So wurde er mit seinem Araucanas goldweizenfarbig Kreisjugendmeister auf der Kreisjugendschau des Verbands Lichtenfels bei den Rassegeflügelzüchter in Weismain. Des Weiteren erlang der Jungzüchter auf der nationalen Bundessiegerschau und Bundesjungendschau kurz vor Weihnachten in Erfurt mit seiner schönsten Araucanahenne den höchsten Preis der Ausstellung, das Thüringer Jungendband.

Araucana ist eine Hühnerrasse, die im chilenischen Andenhochland von Indianern gezüchtet wurde. Sie ist die einzige Hühnerrasse, die grüntürkise Eier legt. Bürgermeister Jochen Partheymüller zeigte sich natürlich erfreut über den Erfolg des jüngsten Züchters. Der Bürgermeister überreichte ihm als Auszeichnung eine Jahreskarte für das Lehrschwimmbad. rod