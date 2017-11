Vierether trauern um Pfarrer i. R. Werner Bogatschef

Im 85. Lebens- und 57. Priesterjahr verstarb nach schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit der im weiten Umland hochgeschätzte Geistliche Rat, Pfarrer i. R. Werner Bogatschef, der auch Ehrenbürger der Gemeinde Viereth-Trunstadt war.

Eine große Trauergemeinde versammelte sich am vergangenen Samstag in Viereth, um Abschied von dem beliebten Seelsorger zu nehmen. Die Bürgermeister, Vertreter der umliegenden Pfarreien, Kirchengemeinden, kirchlichen und gemeindlichen Institutionen sowie viele Ortsvereine mit ihren Fahnenabordnungen waren gekommen. Weiterhin gaben der Gesandte des Erzbischofs, Vertreter des Domkapitels, zahlreiche Priesterfreunde, Klosterschwestern, viele Ehrengäste und eine große Ministrantenschar unter festlichen Choral-Klängen der Vierether Blaskapelle Maafischer dem Verstorbenen ein letztes Geleit.

Pfarrer Norbert Bergmann leitete das Traueramt. Mitzelebranten waren zahlreiche Priester aus dem Umland. Bergmann bezeichnete den Verstorbenen als einen herzensguten, hilfsbereiten Menschen, der "uns immer in Erinnerung bleiben" werde. Domkapitular Hans Schieber, Beauftragter des Erzbischofs, überbrachte die Grüße seines Bischofs und des Domkapitels. Erste Bürgermeisterin Regina Wohlpart meinte, dass Pfarrer Bogatschef Spuren der Liebe in der Gemeinde und in den Herzen der Menschen hinterlassen habe.

Unter dem Geläut aller Kirchenglocken wurde der Verstorbene in einem langen Trauerzug zu seinem Grab neben der Friedhofs-Pieta geleitet.



Bewegter Lebenslauf

Pfarrer Werner Bogatschef wurde am 6. April 1932 in Lübeck geboren. Er kam 1941, bedingt durch die Kriegswirren, nach Prächting, Pflegeeltern waren Baptist und Maria Hummel. Am 13. März 1960 erhielt er vom damaligen Bamberger Erzbischof Josef Schneider die Priesterweihe.

Nach Kaplanstellen in Ebermannstadt, Uffenheim und in der Dompfarrei Bamberg kam er 1970 als Kurat nach Viereth (mit Filialkirchen Tütschengereuth und Weiher, seit 1990 Pfarrei). 1998 verlieh ihm der frühere Erzbischof Karl Braun den Ehrentitel "Erzbischöflicher Geistlicher Rat". Seit diesem Jahr wurde Werner Bogatschef auch von der Gemeindereferentin Ruth Wichert unterstützt. 2006 war der wegen seiner Güte und fröhlichen Humors überall gern gesehene Geistliche in den Ruhestand gegangen und half danach unermüdlich, solange es seine Gesundheit zuließ, in den Pfarreien Viereth und Trunstadt aus.

Für ihn war es ein Grundpfeiler seines Wirkens: die verantwortungsvolle und vertrauensvolle Einbindung der kirchlichen Gremien, der Ortsvereine und politischen Gemeinde. Wichtige Bauprojekte wurden realisiert: unter anderem der Neubau von Pfarrhaus, Kindergarten und Pfarrzentrum St. Jakobus, Generalsanierungen von Ortskirche (auch Filialkirche in Tütschengereuth) und die Friedhofserweiterung in Viereth.

Pfarrabende, Pfarrfeste, Schwesternjubiläen gehörten nun zum kirchlichen Jahresablauf, ebenso Senioren- und Jugendarbeit sowie das monatliche Fatima-Rosenkranzgebet waren ihm als innigen Marienverehrer wichtig. Im "Hl. Jahr" 1983 wurde die alljährliche Fußwallfahrt zum Bamberger Kaiserdom eingeführt. Die Sorge um die Kranken, die Linderung der Not weltweit, alles waren Werner Bogatschef ein großes Anliegen. hw