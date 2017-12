Vier verschiedene Sprachen, aber viele gleiche Sorgen

Organisiert vom Familienbüro des Coburger Landratsamts fand in der CoJe ein Elterntalk statt. Nathalie Dikomey, Christine Busch, Gulcan Tunakan und Tanja Altrichter vom Familienbüro organisieren den Elterntalk, den es seit 2002 gibt. Der Elterntalk ist eine Möglichkeit, bei der sich Eltern in vier verschiedenen Sprachen in privater Atmosphäre mit geschulten, ehrenamtlichen Moderatoren zu verschiedenen Themen der Kindererziehung austauschen können. Im Mittelpunkt stehen Themen rund um Medien, Konsum und Suchtvorbeugung.

Ziel ist es, gemeinsam im Erfahrungsaustausch Erziehungstipps zu erhalten um gestärkt in den Alltag zu gehen. Aktuell führt der Elterntalk die Themen Fernsehen, Handy, Computer- und Konsolenspiele, Internet, Konsum, Suchtvorbeugung und Gesundes Aufwachsen in der Familien. Diese Themen werden mit Bildkarten und Begleittexten aufbereitet und dann auf spielerische Weise den Eltern nahe gebracht.

Diesmal war das Thema das Konsumverhalten von Kinder und Jugendlichen. In vier Räumen wurden in den Sprachen Bulgarisch, Russisch, Arabisch und Deutsch die Themen diskutiert.Bevorzugtes Thema war da das Taschengeld oder Fernsehgewohnheiten in der Familie.

Auch zwei Mitarbeiter aus der Münchner Zentrale des Elterntalks, Natascha Eckert und Marianne Meyer, waren vor Ort, um mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.