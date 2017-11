Vier Verletzte nach Überschlag

Vier Verletzte gab es am Sonntagnachmittag, als sich ein 20-jähriger Opel-Fahrer überschlug. Er fuhr von Möchs in Richtung Obertrubach. Mit in seinem Fahrzeug befanden sich drei Kinder im Alter von zehn, neun und acht Jahren. Auf der regennassen Straße kam er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, von dort schleuderte er weiter in den Straßengraben, wo sich der Opel mindestens zweimal überschlug. Alle Insassen konnten vor Ort den Unfallwagen selbstständig verlassen, wurden jedoch mit leichten Verletzungen anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Erlangen gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 5000 Euro.