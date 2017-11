Vier UAC-Talente in deutscher Bestenliste

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) veröffentlich jährlich im November die offiziellen Jahresbestenlisten. Pro Altersklasse und Disziplin kommen dabei 30 Athleten ins bundesweite Ranking. Der UAC Kulmbach stellt vier Nachwuchs-Werfer in den Top Ten der Schülerklassen.

In der Altersklasse W14 war die Kulmbacherin Michelle Konopacki in diesem Jahr eine Titelsammlerin: Sie wurde in ihrer Altersklasse bayerische und süddeutsche Meisterin im Hammerwurf sowie deutsche Schülermeisterin im Rasenkraftsport in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm. In der DLV-Rangliste - es gibt keine Gewichtsklasseneinteilung - steht sie im Hammerwerfen mit 40,97 Metern auf dem vierten Platz.



Leonie Liebenwald auf Platz 3

Ihre um ein Jahr jüngere Teamkollegin Leonie Liebenwald warf den drei Kilogramm schweren Hammer elf Zentimeter weiter und ist damit als Zweitbeste ihres Jahrgangs in der AK14-Rangliste einen Platz vor Konopacki auf Rang drei zu finden.

Bei den 14-Jährigen kam Linus Liebenwald mit dem Hammer (4 kg) auf den sechsten Platz. Allerdings ist der 13-Jährige mit seinen 46,46 Metern auch Jahrgangsbester.

Zudem sicherte sich der 15-Jährige Merlin Hummel, wie bei der deutschen U16-Meisterschaft, in der Altersklasse 15 den Silberrang. Mit seiner Weite von 71,37 Metern verbesserte er zudem in diesen Jahr den bayerischen Hammerwurf-Rekord seiner Altersklasse um mehr als einen Meter. mst