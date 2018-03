Vier Treffer beim zweiten Saisonsieg

Das Spitzentrio der A-Klasse 6 Kulmbach gab sich am Wochenende keine Blöße. Tabellenführer SV Hutschdorf musste sich beim 2:1-Erfolg in Ködnitz jedoch strecken. Souveräner meisterten die Verfolger Fortuna Untersteinach (2:0 gegen TSV Melkendorf) und BC Leuchau (7:1 gegen SG Guttenberg) ihre Aufgaben. Ein Ausrufezeichen setzte in der unten Tabellenhälfte der ATS Wartenfels. Das 4:0 gegen den SV Lanzendorf war der zweite Saisonsieg.

In der A-Klasse 7 holte der TSV Stadtsteinach II mit einem Remis gegen die Bindlacher Reserve den ersten Saisonpunkt.



A-Klasse 6 Kulmbach

ATS Wartenfels -

SV Lanzendorf 4:0 (2:0)

Die Hausherren dominierten die Partie, die Gäste standen unter starkem Druck. Als Torwart Hübsch ATS-Akteur Heiß im Strafraum foulte, gab es Elfmeter. Schuster verwandelte sicher. M. Grimm baute die ATS-Führung auf 3:0 aus. Beim dritten Treffer stand der der SVL nur noch mit zehn Mann am Platz. Ondria (36.) hatte wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte gesehen. Das schönste Tor des Tages erzielte Youngster Vogler mit einem Schuss in den Winkel zum 4:0.

Schiedsrichter: Peetz. - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Schuster (23./Foulelfmeter), 2:0 M. Grimm (31.), 3:0 M. Grimm (54.), 4:0 Vogler (61.).



1. FC Kirchleus -

Neuenmarkt/Wirsb. 1:0 (1:0)

Nach starkem Beginn und der frühen Führung bauten die Kirchleuser stetig ab. Die Gäste spielten sich in der FC-Hälfte fest, kamen aber in der ersten Halbzeit nur zu zwei Aluminium-Treffern. Im zweiten Durchgang bewiesen die Hausherren Kampfgeist, standen sicher in der Abwehr und ließen kaum Chancen zu.

Schiedsrichter: Löwlein. - Zuschauer: 80. - Tor: 1:0 Witzgall (12.).



SV Fortuna Untersteinach -

TSV Melkendorf 2:0 (2:0)

Mit einem 2:0-Heimsieg hielt die Fortuna ihren zweiten Tabellenplatz. Im ersten Durchgang sicherten sich die Hausherren ein Chancenplus und gingen in der 35. Minute durch das neunte Saisontor von Memet Genctir mit 1:0 in Führung. Michael Meißner ließ nur vier Minuten später per Distanzschuss den zweiten Treffer folgen. Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten fiel in der zweiten Halbzeit kein Treffer mehr.

Schiedsrichter: Deuerling. - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Genctir (35.), 2:0 Meißner (39.).



SV Cottenau -

VfR Neuensorg 1:4 (0:2)

In der ersten Hälfte kam die Heimmannschaft nie ins Spiel und ließ einige Chancen der Gäste zu. Das 0:2 zur Pause war folgerichtig. Im zweiten Durchgang erzielte Cottenau zwar den Anschlusstreffer, doch am verdienten Auswärtssieg der kämpferisch überzeugenden Neuensorger änderte das nichts mehr. Schiedsrichter: Nürnberger. - Zuschauer: 44. - Tore: 0:1 Pittroff (21.), 0:2 Paikrt (34.), 1:2 Wahlers (62.), 1:3 Schramm (70.), 1:4 Marek (85.).



TSV Ködnitz -

SV Hutschdorf 1:2 (0:1)

Sieggarant für den Tabellenführer war Tobias Pistor. Zunächst brachte er den den SV in der 15. Minute in Führung, dann legte er das 0:2 (47.) nach. Die Heimelf bäumte sich anschließend nochmals auf. Fabian Blumenstock gelang in der 55. Minute der Anschlusstreffer, doch für einen Punkt gegen das Topteam sollte es für die Ködnitzer nicht reichen.

Schiedsrichter: Fritzsch. - Zuschauer: 100. - Tore: 0:1 Pistor (15.), 0:2 Pistor (47.), 1:2 Blumenstock (55.).



SV Burghaig -

Vatanspor Kulmbach 1:2 (1:1)

In der kampfbetonten Partie brachte der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit viel Unruhe ins Spiel. Mit einem 1:1 ging es in die Pause. Nach dem Seiten wechsel zeigte sich der SV öfter in der Offensive, doch es fehlte die Durchschlagskraft. Auf der anderen Seite führte ein Missverständnis zum 1:2 durch ein Eigentor. Die Gäste, bei denen Jljazi (70.) mit Gelb-Rot vom Platz musste, hatten zwar mehr Spielanteile, doch wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen.

Schiedsrichter: Dietz. - Zuschauer: 30. - Tore: 1:0 Giovanoudis (15.), 1:1 Yilmaz (30.), 1:2 Ai (85./Eigentor).



BSC Kulmbach -

SpVgg Wonsees 4:1 (2:1)

Nach einem katastrophalen Fehlpass gingen die Gäste früh in Führung. Gutgesell stellte nach einer halben Stunde per direkt verwandeltem Freistoß den Ausgleich her. Die BSC-Führung brachte ein sehenswert Drack-Schuss in den Winkel. Nach der Pause gab es Chancen auf beiden Seiten - doch nur die Hausherren trafen und erhöhten noch auf 4:1.

Schiedsrichter: Miksche. - Zuschauer: 50. - Tore: 0:1 S. Wölfel (3.), 1:1 Gutgesell (31.), 2:1 Drack (38.), 3:1 Aktug (76.), 4:1 Gutgesell (78.).



BC Leuchau -

SG Guttenberg 7:1 (3:0)

Bereits nach neun Minuten bediente Band seinen Mitspieler Rimpu - 1:0. Den Gästen wurde in der Folgezeit ein Foulelfmeter versagt, auf der anderen Seite pfiff der Schiedsrichter. Band verwandelte den Elfer sicher. Wehner erhöhte sehenswert auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Gäste auf 3:1 und verpassten bei einem Lattentreffer einen weiteren Treffer. Erst nach einem Doppelschlag in der 74. und 76. Minute, war die Gegenwehr der Gäste gebrochen.

Schiedsrichter: Lunz. - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Rimpu (9.), 2:0 Band (24./Foulelfmeter), 3:0 Wehner (37.), 3:1 Blüchel (61.), 4:1 Band (74.), 5:1 Meisel (76./Eigentor), 6:1 Band (84.), 7:1 Buday (86.).



A-Klasse 7 Bayreuth

TSV Stadtsteinach II -

TSV Bindlach II 2:2 (1:1)

Nach mehreren guten Chancen brachte Celikten die nur mit neun Spielern angetretenen Hausherren mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern in Führung. Der TSV Bindlach glich per Elfmeter wenig später aus. Die Gäste waren im zweiten Durchgang spielbestimmend, doch die Heimelf verteidigte geschickt. Nach einem tollen Alleingang von Linder schien sogar der Heimsieg möglich, doch kurz vor dem Anpfiff gelang Sommerer noch das 2:2.

Schiedsrichter: Weimann. - Tore: 1:0 Celikten (15.), 1:1 Hübner (18./Elfmeter), 2:1 Lindner (85.), 2:2 Sommerer (90.). red