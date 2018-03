Vier Tore, aber kein Gewinner

Die Fußballer der FT Schweinfurt marschieren nach dem 3:1 gegen die SG Eltmann in der Kreisliga Schweinfurt 2 weiter dem Aufstieg entgegen, denn der Verfolger 1. FC Haßfurt musste sich im Lokalderby mit einem 2:2 gegen den SV Sylbach (8.) zufriedengeben. Die SG Sennfeld (12.) kam im Kampf gegen den Abstieg zu einem 7:0 gegen den FC Neubrunn (10.). Der TV Königsberg (3.) mühte sich zu einem 3:2 gegen den TSV Prappach (11.). Der TV Haßfurt (13.) kam beim SV Ebelsbach (6.) zu einem 0:0. Das Schlusslicht TV Jahn Schweinfurt bezwang den SV Hofheim (9.) mit 2:1.

1. FC Haßfurt -

SV Sylbach 2:2

Die Sylbacher gingen in der 13. Min. durch P. Hertel in Führung. Davon hatte sich der 1. FC Haßfurt noch nicht so recht erholt, da stand es durch denselben Spieler in der 29. Min. auch schon 0:2. Der Gast sah zur Pause wie der sichere Sieger aus. Nach dem Wechsel musste Haßfurt kommen und hatte Glück, dass M. Hertel in der 66. Min. ein Eigentor zum 1:2 unterlief. Nun spielte nur noch der FCH auf ein Tor. Mauer gelang in der 71. Min. der Ausgleich. Am Ende hatten beide Mannschaften noch Chancen auf den Sieg, doch die Abwehrreihen standen hier sehr sicher.

FT Schweinfurt -

SG Eltmann 3:1

Die Schweinfurter hatten wieder einmal einen Start nach Maß. Schon in der 2. Min. war es Saal, der zum 1:0 einschoss. Eltmann hielt dagegen, doch in der 44. Min. traf Popp zum 2:0. Die SGE wurde immer besser, und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang das 2:1 durch Söldner (45. + 2 Min.). Nach dem Wechsel verlief das Spiel ausgeglichen, doch die Eltmanner vergaben zu viele Möglichkeiten. Schweinfurt dagegen kam in der 65. Min. erneut durch Saal mit dem 3:1 zum verdienten Sieg.

SG Sennfeld -

FC Neubrunn 7:0

Für Sennfeld kam dieser Sieg gerade recht, sie wollten ihn einfach mehr. Die SG ging schon in der 7. Min. durch Gropp mit 1:0 nach vorne, damit war das Konzept der Neubrunner durcheinandergebracht. In der 36. Min. hieß es durch Jurisch 2:0, mit dem 3:0 durch Serzisko in der 44. Min. ging es in die Kabinen. Das Neubrunner Aufbäumen blieb aus, da Keller in der 53. Min. das 4:0 gelang. Keller war es auch, der in der 68. Min. einen Elfmeter zum 5:0 verwandelte. Danach kam die Zeit von Bloch, der in der 75. und 78. Min. mit einem Doppelschlag noch auf 7:0 erhöhte.

TV Königsberg -

SG Prappach 3:2

Die Prappacher hatten in Königsberg den besseren Start und kamen in der 9. Min. durch Winzig schon zum 0:1. Davon musste sich Königsberg erst einmal erholen, ehe Schwemler in der 18. Min. den Ausgleich markierte. Nach dem Wechsel hatte der TVK den besseren Start, und kam durch Markof in der 48. Min. zum 2:1. Prappach blieb gefährlich, doch in der 72. Min. wurde der TSV durch Markof per Konter zum 3:1 kalt erwischt. Noch einmal bäumte sich der Gast auf und kam durch einen Elfmeter von Derra in der 90. Min. auf 3:2 heran, doch der TVK-Sieg hätte auch höher ausfallen können, denn in der 92. Min. vergaben die Königsberger einen Strafstoß, als sie nach der Roten Karte für Janus in der 89. Min. nur noch mit zehn Mann auf dem Platz gestanden waren.

SV Ebelsbach - TV Haßfurt 0:0

Die Haßfurter wollten zumndest einen Punkt holen, denn dieser könnte noch wertvoll im Abstiegskampf werden. So gingen sie defensiv in diese Partie und ließen die Ebelsbacher kommen. Die konnten sich nicht so in Szene setzen, wie man es von ihnen gewohnt ist. Nach dem Wechsel hofften die Zuschauer auf mehr interessante Aktionen, doch sie wurden wieder eines Besseren belehrt, denn der SVE konnte gestern einfach keinen Druck aufbauen, und der TV wollte nur den Punkt über die Zeit retten, was am Ende auch gelang.

TV Jahn Schweinfurt -

SV Hofheim 2:1

Es war den Schweinfurtern anzumerken, dass sie in dieser Partie nichts zu verlieren haben. So entwickelte sich auf dem schwer bespielbaren Geläuf eine Begegnung, die von Kampf und Einsatz geprägt war und spielerisch wenig zuließ. Die "Jahnler" kamen über weite Strecken weitaus besser zurecht, zumal die Hofheimer auch nicht ihren besten Tag erwischt hatten und ihnen mehrmals das Glück fehlte. Bevor die Hausherren den 2:1-Siegtreffer erzielten, hätte Hofheim das entscheidende Tor längst anbringen müssen, vergab jedoch eine Riesenchance. - Tore: 1:0 Klusew (11.), 1:1 Hau (62.), 2:1 Weber (80.). sp/di