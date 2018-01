Vier-Täler-Beck mit dem Staatsehrenpreis geehrt

Für die Brotmanufaktur Vier-Täler-Beck in Gößweinstein fand die Bescherung in diesem Jahr bereits statt. Die Bäckerei wurde zusammen mit 19 weiteren bayerischen Handwerksbäckereien der Bayerische Staatsehrenpreis für das Bäckerhandwerk verliehen.

Aus der Hand des bayerischen Staatsministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Helmut Brunner (CSU) nahm Betriebsinhaber Dietmar Brandes gemeinsam mit seiner Frau Renate im Rahmen einer Feierstunde im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz Urkunde und Medaille entgegen. Mit dieser höchsten Ehrung, die der Freistaat Bayern in Sachen Brotqualität zu vergeben hat, gehört der Vier-Täler-Beck zu den besten Brotbäckern im Lande.

Den bayerischen Staatsehrenpreis für das Bäckerhandwerk gibt es seit dem Jahre 2001. Seit dieser Zeit war die Bäckerei Brandes schon mehrmals unter den Preisträgern. Inzwischen versendet Bäckermeister Dietmar Brandes sein Brot per Post deutschland- und europaweit.

Für Staatsminister Brunner, der jährlich die Preise überreicht, ist Brot auch ein Kulturgut. Dem Minister zufolge ist der Ruf Bayerns als Genussland vor allem auch der Verdienst der Bäcker im Freistaat. "Sie veredeln unsere hochwertigen bayerischen Rohstoffe durch ihr handwerkliches Können und ihr unermüdliches Qualitätsstreben zu echten Spezialitäten", sagte Brunner. Er nannte den Staatsehrenpreis eine Anerkennung für Kontinuität im Premiumbereich. Mit ihm werde die langjährige erfolgreiche Qualitätsarbeit der Preisträger gekrönt. Nach den Vergaberichtlinien werden die Prüfergebnisse von fünf Jahren erfasst. red