Vier starke Stimmen

Am Samstag, 18. November, ist um 19.30 Uhr das Frauenvokalquartett "Take Five" zu Gast in der ehemaligen Synagoge, Judengasse 12.

Im Sommer 2011 haben sich vier erfahrene Sängerinnen aus der fränkischen Rhön zusammen mit ihrem Pianisten in dem neuen Vokalensemble "Take Five" zusammengefunden und ein breites, vielschichtiges Programm erarbeitet, das neben Klassikern aus Musical, Jazz, Swing, Pop, Soul und Lateinamerika auch Songs aus der Flower-Power-Zeit und eigene Kompositionen umfasst. Das Gros der Stücke wird instrumental von Pianist Wolfgang Klösel unterstützt, aber auch einige A-cappella-Werke werden zu hören sein. Mitglieder des Ensembles sind Gaby Dinglinger, Kerstin Heinisch, Silvia Klösel, Katharina Heid und Wolfgang Klösel (Bariton und Klavier). Mit diesem anspruchsvollen Programm sind "Take Five" in der gesamten Republik erfolgreich unterwegs. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro (Abendkasse zehn Euro) bei der Tourist-Info Lichtenfels, Marktplatz 10, Lichtenfels, Telefon 09571/795-101. red