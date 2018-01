Vier Schulweghelfer verstärken das Team

Bei Wind und Wetter verrichten die Schulweghelfer zuverlässig ihren Dienst für die Kinder, die an besonders neuralgischen Punkten im Stadtgebiet die Straße überqueren müssen. Zum Jahresschluss dankte die Stadt Burgkunstadt ihren Schulweghelfern im Café Besold für ihren Einsatz. Bürgermeisterin Christine Frieß hob die Bedeutung des Schulweghelferdienstes hervor und dankte den Frauen und Männern, die dieses Ehrenamt zum Wohl der Schulkinder in Burgkunstadt verrichten. "Es ist für

mich und den gesamten Stadtrat ein beruhigendes Gefühl, die Kinder in ihrer Obhut beim täglichen Schulweg in Sicherheit zu wissen." Sie dankte Verena Beck, Katja Wendorff, Bruno Kiefert und Mamoon Ali-Mashhadami für ihre Bereitschaft, künftig das Schulweghelferteam

zu verstärken und wünschte den ausscheidenden Helferinnen alles Gute für die Zukunft.

Besonders freute sich Bürgermeisterin Frieß darüber, dass mit Mamoon Ali-Mashhadami ein Neubürger aus dem Irak in den Kreis der Schulweghelfer aufgenommen wird. Der Familienvater wohnt seit ein paar Wochen mit Frau und zwei Kindern in Burgkunstadt, die ältere Tochter besucht die Grundschule in Burgkunstadt. Lachend erzählte er, dass sie bei seinem ersten Einsatz extra einen Umweg gelaufen ist, um im Schindgraben am geschützten Übergang die Straße zu überqueren und "um zu sehen, ob der Papa alles richtig macht".

Nicht ohne Stolz vermerkte Alfons Hrubesch, der Leiter der Verkehrswacht Lichtenfels, dass die Schulweghelfer erneut auf ein unfallfreies Jahr zurückblicken können. Seit Gründung des Schulweghelferdienstes im Jahr 1981 gab es nicht nur in Burgkunstadt sondern auch im gesamten Landkreis Lichtenfels kein einziges verletztes Schulkind. Als "Frau der ersten Stunde" bezeichnete er Hanne Vetter, die von Anfang an dabei ist und heute die Einsätze koordiniert und neben der Aufbewahrung der Sicherheitskleidung auch deren Wäsche übernimmt. Derzeit sind 874 Schulweghelfer im Landkreis Lichtenfels im Einsatz, die im vergangenen Jahr an die 33 000 Stunden aufwenden, um den Schulkindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Für die finanzielle Unterstützung bei Fortbildungsmaßnahmen und bei der Ausstattung mit Schutzkleidung bedankte er sich bei der Stadt Burgkunstadt.

Er kündigte an, dass auch 2018 wieder Informationsfahrten angeboten werden.

Der neue Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion (PI) Lichtenfels, Polizeihauptkommissar Oliver Proft, stellte sich kurz vor und überbrachte die Grüße der Inspektionsleitung. "Ich sehe mich als Bindeglied zwischen ihnen und der Polizeiinspektion und freue mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit", hob er hervor und würdigte den Einsatz der Schulweghelfer, die dafür sorgen, dass die kleinsten Verkehrsteilnehmer am Morgen die

Schule sicher erreichen und danach wieder unversehrt heimkommen.

Er bat darum, dass die Schulweghelfer neben dem Schutz der Kinder auch an ihre

eigene Sicherheit denken und immer die Schutzkleidung anlegen sollten.

Hanne Vetter, die Koordinatorin der Burgkunstadter Schulweghelfer, bedankte sich bei den ausscheidenden "Mitstreitern" für die jahrelange Unterstützung. Ausscheiden werden auf eigenen Wunsch Birgitt Kraus nach elf Jahren Einsatz, Susanne Herold (7 Jahre), Silke Reichel, Carmen Gückel (beide 6 Jahre), Johanna Fraunholz (5 Jahre) und Sandra Weber (4 Jahre). Leider konnte nur Silke Reichel am Jahresabschlusstreffen teilnehmen,

deshalb wird Hanne Vetter die Präsente bei den anderen Ausgeschiedenen nachreichen. Durch den Einstieg der vier neuen Verkehrshelfer sei die kontinuierliche Einsatzbereitschaft hervorragend gewährleistet, betonte sie und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit. Ingrid Kohles