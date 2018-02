Vier Mal heißt es "Ade" für Lehrer in der Grundschule Zeil-Sand

Mit einem gemeinsamen Abschiedsfest verabschiedeten sich nicht nur Gertrud Mikus-Balling und Norbert Gogger in den Ruhestand. Auch Rektorin Conny Genslein und Konrektorin Claudia Giggelberger sagten Ade an der Grundschule Zeil/Sand. Das geschah bei einer Feier in Sand.



Lehrerin aus Leidenschaft

Gertrud Mikus-Balling, "eine Lehrerin aus Leidenschaft", wie Rektorin Conny Genslein sie nannte, war schon 1996 an der Hauptschule in Zeil tätig. 2001 wechselte sie in die Grundschule. Dort leitete sie nach eigenen Worten "mit einer nie endenden Lust an der pädagogischen Arbeit" die Übertrittsklassen der dritten und vierten Jahrgangsstufe.

Nach bereits reduzierten Stunden in den letzen Jahren geht sie nun mit Erinnerungen erfüllt und einer Liste voller Reiseziele in den Ruhestand.

Mit Norbert Gogger geht einer der letzten "Allrounder" in Pension. Der gebürtige Zeiler absolvierte noch die alte Lehrerausbildung, nach der die Lehrer quer durch alle Klassenstufen unterrichten mussten. Als Klassleiter und langjähriger Sportbeauftrager verabschiedete sich Gogger sogar mit einem Doppeljubiläum: 40 Jahre Lehrer und 30 Jahre Schule Zeil-Sand. Die Schulamtsdirektorin Claudia Schmitt überreichte ihm die Dankesurkunde des Freistaats Bayern, und Rektorin Conny Genslein würdigte ihn als "Lehrer mit Leib und Seele".



Weggang nach Kirchlauter

Ebenso verabschiedete Genslein "die First Lady des Ganztages", Claudia Giggelberger. Giggelberger war drei Jahre als Konrektorin vor allem an der Ganztagsschule in Sand tätig. Ihr Anliegen, den Schülern in all ihren Lebensbedürfnissen gerecht zu werden, zeigte sich unter anderem auch in der Errichtung eines Ruhe- und eines Medienraumes. Sie wird nun Rektorin an der Grundschule Kirchlauter.

Nach 25 Jahren Tätigkeit als Lehrerin, davon fünf als Konrektorin und vier als Rektorin, wechselt Conny Genslein im neuen Schuljahr von der Grundschule Zeil-Sand in die Wunderburgschule nach Bamberg. Ihr durchgängiges Ziel war ein offenes und transparente Miteinander auf allen Ebenen.



Lobenswerte Projekte

Dass ihr das gelungen ist, spiegelten die vielen wertschätzenden Dankesreden und Beiträge wider. Ihre Projekte, wie etwa das Elterncafé mit den Erziehungsberechtigten der ausländischen Schüler, die bunten Schulfeste oder die gut funktionierende Kooperation zwischen Schule, Gemeinde und externen Partnern, wurden von der gesamten Lehrerschaft gelobt und besungen. Sie gehen nun auseinander, Das Kollegium wird sich verändern, aber für alle fasste Claudia Giggelberger zusammen: "Abschied ist nicht das Schlimmste auf der Welt, dass man sich wieder sieht, das zählt."