Vier junge Musiker dürfen sich am Landesentscheid beteiligen

Karl-Heinz Hofmann



Die Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach ehrte ihre Preisträger. Zahlreiche Schüler der Sing- und Musikschule im Landkreis konnten beim Wettbewerb "Jugend musiziert" 2018, der in Lichtenfels ausgetragen wurde, erste und zweite Preise erringen. Vier Schüler schafften sogar die hohe Punktzahl zur Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Für den Vorsitzenden des Fördervereins, Ludwig Hertel, und für Schulleiter Andreas Wolf war dies Anlass, die erfolgreichen Schüler gesondert, vom Förderverein aus, zu ehren und mit einem Präsent zu belohnen. "Ohne Fleiß kein Preis", dies gilt vor allem auch für die Musik- und Gesangsschüler. Denn wer am Wettbewerb "Jugend musiziert" teilnimmt, der kann was, betonte Ludwig Hertel. Besonders hervorzuheben seien vier Musikschüler die am Dienstag, 27. März, in Regensburg am Landeswettbewerb teilnehmen dürfen. Sie spielen beim Landesentscheid mit über 950 Musiktalenten um den Landessieger in ihrer jeweiligen Altersgruppe.

Hertel stellte bei dieser Gelegenheit auch den Förderverein vor. Dieser wurde im Jahr 2003 gegründet und hat sich die Aufgabe gestellt, die Arbeit der Sing- und Musikschule zu unterstützen, dies geschieht unter anderem durch die Anschaffung von Instrumenten, durch die Förderung von schulinternen und öffentlichen Veranstaltungen der Musikschule.

Die Höchstpunktzahl, die zur Teilnahme am Landeswettbewerb berechtigt, erreichten: Sophie Hofmann (Blockflöte Solo), sie ist zwölf Jahre und lernt bei Dorothea Lieb; Daniela Krügel ist 17 Jahre und lernt bei Ronja Dittmar Trompete. Finn Scholl ist 15 Jahre und lernt bei Gerhard Bauer Gitarre. Marcel Schuberth ist ebenfalls 15 Jahre und lernt Gitarre bei Tobias Schick.

Weitere Preisträger mit einem 1. Preis: Gianluca Siccardi, 9 Jahre (Posaune), Carlos Passador, 10 Jahre (Posaune), beide sind bei Zdenek Fiala in Ausbildung; Felix Lenz, 8 Jahre (Gitarre) bei Tobias Schick; Sarah Kölsche, 11 Jahre (Klavier und Violoncello), bei Ulrike Gossel; Saskia Louise Scheffold, 14 Jahre (Querflöte) bei Ulrike Hünefeld.

Sie erhielten eine Auszeichnung für den 2. Preis: Johanna Dietrich, 10 Jahre (Querflöte) bei Ulrike Hünefeld; Chiara Mitter, 14 Jahre (Gesang) bei Daniela Pfaff-Lapins; Benedikt Renk, 9 Jahre (Trompete) bei Ronja Dittmar.