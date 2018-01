Vier junge Männer prellen Taxifahrer

Vier junge Männer im Alter von circa 20 Jahren haben am Sonntagmorgen in Forchheim die Taxirechnung nicht beglichen und sind geflüchtet. Sie ließen sich am frühen Morgen mit dem Taxi von Bamberg nach Forchheim fahren. Nachdem die Männer mit dem Taxi am Zielort in der Hans-Räbel-Straße/Ecke Schlesierstraße angekommen waren, rannten sie in unbekannte Richtung davon, ohne den Fahrpreis in Höhe von 50 Euro zu begleichen. Die Männer unterhielten sich während der Taxifahrt in einer ausländischen Sprache. Einer der Männer trug eine auffällige blaue Bomberjacke. Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Unbekannten unter Telefon 09191/70900 entgegen.