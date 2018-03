Vier Flaschen "extra" in den Wagen gepackt

Nicht unentdeckt durch das Personal blieb der Diebstahl von vier Flaschen eines Erfrischungsgetränks, als ein Kunde in einem Lebensmittelmarkt in Obertheres einkaufte. Er stapelte vier Getränkekästen übereinander und legte die vier Flaschen auf den unteren Kasten, so dass diese an der Kasse nicht sichtbar waren. Als er das Kaufgut in seinen Pkw lud, sprach ihn das Personal auf den Diebstahl an.