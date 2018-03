Vier Derbys - wenn das Wetter mitspielt

Die Fußball-Bezirksliga Oberfranken West startet heute und morgen in ihren 21. Spieltag - und dies mit gleich vier Teilkreis-Derbys, sollten es die Platzverhältnisse zulassen. Unter anderem trifft der Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg auf den SV Merkendorf (Platz 6), und der FC Oberhaid (7.) erwartet den TSV Schammelsdorf (5.). Vor einer sehr schweren Aufgabe steht die SpVgg Ebing (9.) beim Zweiten FC Coburg. Die Partie der Würgauer in Mitwitz wurde bereits am Freitag abgesagt.



FC Eintracht Bamberg -

SV Merkendorf

Mit sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger gegenüber dem Zweiten FC Coburg gehen die Bamberger in die letzten elf Begegnungen. Dies mit dem Ziel, als Meister den sofortigen Wiederaufstieg klarzumachen. Die Mannschaft von FCE-Trainer Michael Hutzler war vor der Winterpause das überragende Team der Liga. Dies aber galt nur, weil der Coach auch auf seinen Stammkader zurückgreifen konnte. Hier haben die FCEler derzeit Probleme, stehen doch gleich acht Akteure nicht zur Verfügung. Die Studenten befinden sich mit der Bamberger Uni-Mannschaft auf Südamerikareise. So werden heute auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Eintracht wohl einige Talente aus dem Juniorenbereich auflaufen. Für die Gäste um ihren Trainer Stephan Essig besteht daher die Chance, mithalten oder sogar punkten zu können. Jedenfalls hat der SVM beim 1:0-Erfolg bei der DJK Bamberg II jüngst bewiesen, dass er in einer guten Frühform ist. Können sich die Merkendorfer für die 0:3-Hinspielniederlage revanchieren und den Hausherren Niederlage Nr. 3 zufügen?



FC Oberhaid -

TSV Schammelsdorf

Zweimal in den Startlöchern, doch jedes Mal wurde es nichts mit einem Spiel - so geschehen beim FC Oberhaid, dessen Nachholspiele abermals ausgefallen sind. Die Gäste aus Schammelsdorf hingegen konnten ihren Vorbereitungsplan durchziehen, hatten zwei Wochen länger Zeit, sich in eine gute Verfassung zu bringen. Doch wo beide Teams stehen, darüber wird erst diese Partie Aufschluss geben. Die Gäste, die sich mit Lukas Witterauf (FCE Bamberg) verstärkt haben, werden dennoch mit viel Selbstvertrauen in dieses Match gehen; dies aufgrund von 20 Spielen, in denen die Schützlinge von Spielertrainer Dominik Kauder überwiegend positiv überraschten. Mit 32 Zählern haben sie eine hervorragende Ausgangsposition, den Klassenerhalt baldmöglichst in trockene Tücher zu bringen. Hier hinken die Oberhaider mit 27 Punkten nach, haben aber auch erst 17 Partien hinter sich. Aufgrund von Verletzungen musste der FCO im Tor nachlegen und hat mit Thomas Zethner (TSV Breitengüßbach) einen weiteren Schlussmann verpflichtet. (Hinspiel: 1:3)

TSV Breitengüßbach -

TSV Ebensfeld

Eine böse Überraschung gab es für den TSV Ebensfeld im Nachholspiel gegen den FC Mitwitz. Die Leistung an sich war nicht so schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Die Mitwitzer waren einfach beim 4:0 in Ebensfeld zu effektiv und nutzten individuelle Fehler gnadenlos aus. Es setzte sich also aufseiten der Gäste fort, was schon bislang immer wieder zu Gegentoren führte. Vor dem Derby beim TSV Breitengüßbach muss der Ebensfelder Coach Klaus Gunreben seine Jungs wieder aufgebaut haben, denn es geht gegen einen direkten Kontrahenten um den Klassenerhalt. Nur mit dem Unterschied, dass die Güßbacher bereits 23, also sieben Punkte mehr auf ihrem Konto haben, als die Gäste. So zählt für die Ebensfelder eigentlich nur ein Sieg. Mit dem Heimvorteil im Rücken aber wollen die Güßbacher diese Chance nutzen und ihrerseits den "Dreier" einfahren. Aufgrund ihrer Offensivkraft ist dies den Herl-Schützlingen durchaus zuzutrauen. Ihr 5:3-Auswärtserfolg in der Hinrunde lässt grüßen.



DJK Bamberg II -

SV Dörfleins

Ganz auf den ersten Heimsieg 2018 dürfte die Bayernliga-"Zweite" der DJK eingestellt sein, nachdem es vor zwei Wochen beim 0:1 gegen den SV Merkendorf nicht zu Punkten reichte. Ein "Dreier" wäre für die junge Mannschaft schon deshalb wichtig, um Selbstvertrauen zu tanken und damit weiter Spielfreude zu entwickeln. Aber letztlich auch, um schnell die ominöse 40-Punkte-Marke zu knacken. Die Gäste aus Dörfleins aber wollen sich mit aller Macht gegen eine Niederlage wehren. Die Herrmannsdörfer-Schützlinge stehen hinten drin, sind acht Punkte von einem Nichtabstiegsplatz entfernt. Die Gäste haben aber phasenweise immer wieder gezeigt, dass sie durchaus zu einer positiven Überraschung fähig sind. Kann die DJK dennoch ihrer Favoritenrolle gerecht werden? Hinspiel: 2:1)

FC Coburg - SpVgg Ebing

Nachdem die Nachholbegegnung aus der Hinrunde beim SV Merkendorf wiederum ausgefallen ist, steht der SpVgg Ebing nun zum Start ein äußerst schweres Auswärtsspiel bevor. Die Mannschaft von Trainer Heiner Dumpert muss sich mit dem Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten FC Coburg messen. Die Coburger peilen den sofortigen Wiederaufstieg unter ihrem Coach Matthias Christl an. Die Hausherren haben sich mit Abwehrspieler Ertan Sener (Bosporus Coburg) verstärkt. Sie wollen, so ihr Trainer, weiter attraktiven Fußball zuhause anbieten. Acht Siege, ein Unentschieden und keine Niederlage ist die bisherige Heimbilanz der "Mohrenköpfe". Da werden sich die Gäste schon einiges einfallen lassen müssen, damit sie nicht wieder so unter die Räder kommen wie beim 0:4 im Hinspiel.