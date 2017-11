Vier Autos werden demoliert

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag in Königsberg entstanden. Der 34 Jahre alte Unfallverursacher war stark alkoholisiert, wie aus dem Bericht der Polizeiinspektion in Haßfurt hervorgeht.

Am Sonntag um 4.10 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem Opel die Alleestraße in Richtung Haßfurter Straße. Aufgrund seiner übermäßigen Alkoholisierung geriet er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und rammte dort einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der angefahrene Wagen auf zwei weitere, daneben stehende Autos geschoben, die auch beschädigt wurden.

Ein in der Nähe stehender Mann, der durch den Krach auf den Unfall aufmerksam wurde, begab sich sofort zu Unfallstelle. Er verständigte mit seinem Mobiltelefon die Polizei.



2,16 Promille

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde an der Unfallstelle ein Atemalkoholtest veranlasst, der bei dem 34-Jährigen einen Wert von 2,16 Promille ergab. Der Autofahrer musste zur Blutprobe. Sein Führerschein sowie sein Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Polizei nahm den 34-Jährigen in Gewahrsam; er wurde in der Zelle der Polizeiinspektion Haßfurt ausgenüchtert. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8000 Euro. red