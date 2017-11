Vier Arbeitsjubilarinnen feierten Vierteljahrhundert

Rita Nowecki, Christl Seeberger, Regina Saam sowie Michaela Sperlein feiern 25. Dienstjubiläum beim Schulverband Heroldsbach. Diese besonderen Ereignisse durften die Jubilarinnen im Sitzungssaal des Rathauses gebührend mit dem Schulverbandsvorsitzenden Edgar Büttner, Rektor Peter Walter sowie ihren Kollegen feiern.

Durch die jahrzehntelange Mitarbeit prägen die vier Jubilarinnendas Reinigungsteam der Grund- und Mittelschule in Heroldsbach. Der Schulverband, die Lehrer, aber allem voran die Schüler sind auf einsatzfreudige, zuverlässige und vor allem fachkompetente Beschäftigte angewiesen.

1992 wurden unter dem damaligen Schulverbandsvorsitzenden Edwin Dippacher die Reinigungstätigkeiten in der damaligen Volksschule Heroldsbach wieder durch eigenes Personal geleistet. Zusammen mit Regina Schmitt, Kunigunda Mauser, Veronika Ehemann sowie Birgit Fürst und den vier Jubilarinnen Rita Nowecki, Christl Seeberger, Regina Saam und Michaela Sperlein etablierte sich ein hervorragendes Team zur vollsten Zufriedenheit aller.

Obgleich es 1992 noch 478 Schüler waren und es heute nur noch 193 sind: Die Heroldsbacher Schule wurde nicht kleiner - der Bedarf an motivierten Reinigungsfachkräften umso größer.

Verbandsvorsitzender Büttner würdigte das stets engagierte und motivierte Verhalten der vier Jubilarinnen. Er hob ebenso ihr besonderes Engagement und ihre außerordentliche Zuverlässigkeit in den vergangenen 25 Jahren hervor. Stellvertretend für die Schulfamilie schloss sich Rektorr Walter den Ausführungen an.

Den Jubilarinnen wurde neben Blumen und Geschenken die Ehrenurkunde der Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Emilia Müller, überreicht. red