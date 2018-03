Vielseitiges Konzert von drei Kapellen

Blasmusik auf hohem Niveau mit allen Facetten der Musik wollen die drei Musikkapellen aus Niederlauer/Strahlungen und Burglauer bei ihrem Frühlingskonzert in der Rudi-Erhard-Halle in Burglauer am Sonntag, 25. März, von 17 bis 19 Uhr bieten. Die drei Kapellen versprechen ihre Zuhörer auf hohem musikalischen Niveau mit exzellenter Musik zu verzaubern. Ab 15.30 Uhr kann man sich bei Kaffee und Kuchen auf das Konzert einstimmen.

Zu Beginn können sich die Musikfreunde vom guten Leistungsstand der Kinder und Jugendlichen des Vororchesters der Kapellen aus Burg- und Niederlauer überzeugen. Im zweiten Teil des Konzerts wird Dirigentin Birgit Döhler von der Spielgemeinschaft der Musikkapellen Niederlauer/Strahlungen mit ihren fast 40 Musikanten, moderne Stücke und Egerländern zum Besten geben. "Heimspiel" heißt es für Dirigent Hubert Ziegler mit den "Orginal Lauertalern". Hier darf man sich auf überwiegend original böhmische Musik freuen. Beim furiosen Finale zeigen die drei Kapellen dann gemeinsam ihr großes musikalisches Können. mmm