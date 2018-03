Viele Varianten "fürs Eckla"

Hendrik Baumgart überzeugte auf ganzer Linie beim GFT-Auftritt. Der 40-jährige A-Lizenz-Inhaber und Co-Trainer des Regionalligisten SV Seligenporten hat am Montag auf dem Vereinsgelände des SV Hallstadt vor mehr als über 120 oberfränkischen Trainern um ihren Vorsitzenden Heinz Eger ein reichhaltiges Trainingsprogramm in Praxis und Theorie vorgestellt.



FCL als Vorführ-Team

Die Landesliga-Truppe des FC Lichtenfels, trainiert von Vorstandsmitglied Alexander Grau, zeigte dabei, warum sie in der Landesliga so gut platziert ist und wusste zu gefallen. Ausgangslage der Fortbildung war das "Eckla", also das beliebte Aufwärmspiel in all seinen Variationen vom 3:1 über 4:2 bis zum 5:2 mit unterschiedlicher Anzahl an Kontakten. Baumgart zeigte zahlreiche Übungs- und Spielformen und benannte folgende Schwerpunkte: Für die offensiv eine offene Spielstellung, Herausgehen aus dem Deckungsschatten, Räume erkennen und einen guten ersten Kontakt. In der Defensive betont er das Timing, das Lenken, aus Unterzahl Gleichzahl zu machen sowie in Zweikämpfe zu kommen. Spielszenen aus den Partien SC Eltersdorf gegen die SpVgg Greuther Fürth II und SV Seligenporten gegen den TSV 1860 München, die er mit seinen Teams selbst für Videoanalysen verwendete, veranschaulichten die Problematik und waren natürlich das "Salz in der Suppe" des Abends.

Die vielen Trainer auch aus dem Kreis Coburg verließen mit einigen Tipps zum Steuern ihrer Einheiten die Veranstaltung und werden in Kürze bestimmt die ein oder andere Überzahl-Unterzahl Spielform im Training einsetzen. ct