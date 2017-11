Viele Titel im Gau geholt

Die Hallen-Gaumeisterschaften des Schützengaus Oberfranken-West im Bogenschießen haben in Stegaurach stattgefunden. Unter den acht Vereinen in der Aurachtalhalle waren der Auracher BC mit vier und der PBC Breitengüßbach als teilnehmerstärkster Verein mit 17 Schützen vertreten. Nach der Begrüßung durch den Bogenreferenten Klaus Zametzer mussten alle Teilnehmer ihre 60 Wertungspfeile in zwei Durchgängen auf 18 m entfernte Scheiben unterbringen.

Die Schützen des Auracher BC sicherten sich zwei Einzeltitel. Michelle Glodeck erreichte in der Compound-Damenklasse Platz 1. Vom PBC Breitengüßbach durften 13 Teilnehmer aufs Treppchen steigen. Sechs Breitengüßbacher schossen sich auf den ersten Platz. Neben Petra Fleckenstein in der Damenklasse gewannen Simon Diller in der Schülerklasse A männlich, Larissa Fleckenstein in der Jugendklasse weiblich, Leonie Pechmann in der Jugendklasse weiblich, Berthold Griebel in der Seniorenklasse und Franz Tamegger in der Compound-Altersklasse. In der Teamwertung siegte der PBC in der Herrenklasse mit den Schützen Martin Szymczak, Sebastian Hoch, und Michael Lang mit 1527 Ringen. Die oberfränkische Meisterschaft steigt am Sonntag, 3. Dezember, in Neudrossenfeld. red

Gaumeisterschaften, Ergebnisauszug, Herrenklasse: 2. Enrico Spielmann (Auracher BC) 551, 3. Martin Szymczak 547, 4. Sebastian Hoch (beide PBC Breitengüßbach) 530, 5. Christian Wilke (Auracher BC) 527, 6. Alexander Lehnert 473, 7. Michael Lang (beide PBC Breitengüßbach) 450 / Damenklasse: 1. Petra Fleckenstein 521, 2. Johanna Windfelder (beide PBC Breitengüßbach) 517 / Schülerklasse A männlich: 1. Simon Diller 531, 2. Samuel Lieb (beide PBC Breitengüßbach) 478 / Jugendklasse weiblich: 1. Larissa Fleckenstein (PBC Breitengüßbach) 500 / Juniorinnenklasse: 1. Leonie Pechmann (PBC Breitengüßbach) 496 / Herren-Altersklasse: 3. Jürgen Saal (PBC Breitengüßbach) 519 / Damen-Altersklasse: 5. Hedwig Kopka (Auracher BC) 436 / Seniorenklasse: 1. Berthold Griebel (PBC Breitengüßbach) 506 / Compound-Herrenklasse: 2. Sebastian Szymczak (PBC Breitengüßbach) 555 / Compound-Damenklasse: 1. Michelle Glodeck (Auracher BC) 547 / Compound-Herren, Altersklasse: 1. Franz Tamegger 565, 4. Miroslaw Szymczak (beide PBC Breitengüßbach) 554 / Blankbogen-Herrenklasse: 2. Jörg Treiber 455, 3. Paul Hajduk (beide PBC Breitengüßbach) 329