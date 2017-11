Viele helfen "1000 Herzen für Kronach"

In den Monaten November und Dezember, ganz besonders in der Weihnachtszeit, liegen der Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" außerordentlich viele Hilfsanträge vor. Spendenverwalter Heinz Hausmann: "Um alle geprüften und genehmigten Anträge auch zur Auszahlung zu bringen, bedarf es eines hohen finanziellen Aufkommens. Deshalb ist jede Spende und jedes Event wichtig, um allen im Landkreis helfen zu können, die unverschuldet in Not geraten sind." Deshalb freuen sich Herta und Gerhard Burkert-Mazur, dass viele Angebote eingegangen sind, um dort zu helfen, wo die Not am Größten ist. "trendique", die Adresse für Mode, Accessoires & more in Kronach am Marienplatz feiert im November ihren einjährigen Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es ab 24. November Geschenkgutscheine, mit denen Inhaberin Raphaela Kotschenreuther "1000 Herzen" und dabei ganz gezielt Kinder und Jugendliche unterstützen möchte.

Weihnachtszeit - Christbaumzeit! Auch in diesem Jahr stellt sich Hermann Bayer aus Bernsroth mit seiner Familie und seinem Team in den Dienst der guten Sache. Jeder verkaufte Christbaum bringt seinen Spendenteil und damit Hilfe und Freude in so manchen Haushalt in unserer Region, eine große Aktion - eine große Hilfe!

Der Rewe-Markt in Pressig hat sich eine eigene Hilfsaktion ausgedacht. Wie Marktleiterin Manuela Steiner mitteilte, werden ab 1. Dezember Spendenboxen aufgestellt, darin können Bons für zurückgegebene Getränkegebinde eingeworfen werden. Für den nördlichen Teil unseres Landkreises und die Rennsteigregion engagiert sich auch die BRK-Band Kronach unter der Leitung von Rainer Lohr. Am 15. Dezember (17 Uhr) gibt es unter dem Motto "Weihnacht wie es früher einmal war", ein Konzert für "1000 Herzen" in der Laurentiuskirche in Buchbach. In der Pferdepension "Letzenhof" in Glosberg kommt es am 15. und 16.Dezember (jeweils um 17 Uhr) zu einem weihnachtlichen Ereignis der ganz besonderen Art. Die Familie Backert vom Letzenhof lädt in die Reithalle, wo unter der Federführung von Daniela Schumann Ross und Reiter "Ein neues Weihnachtsmärchen" zur Aufführung bringen. Die Schirmherren von "1000 Herzen", Landrat Klaus Löffler und Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein, danken für die nachhaltige Unterstützung der Aktion, mit all dieser Hilfe wird es möglich sein, das eine oder andere "Geschenk" unter den Weihnachtsbaum zu legen. red