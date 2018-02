Viele Gratulanten würdigen Engagement des Jubilars

Dass sich auch ein "Nordlicht" in Franken wohlfühlen kann, das hat der frühere Rektor der Volksschule Mainleus, Detlef Kühl, über viele Jahre eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieser Tage konnte er seinen 75. Geburtstag feiern. Kühl hat sich als Ortschronist um die Gemeinde Ködnitz große Verdienste erworben. Bürgermeister Stephan Heckel-Michel (CSU) bezeichnete ihn als einen Ortschronisten wie aus dem Bilderbuch, der sich mit hohem persönlichem Einsatz um Archiv und Chronik in der Gemeinde Ködnitz kümmert. Heckel-Michel verwies auch darauf, dass Kühl zahlreiche geschichtliche Veröffentlichungen rund um Kauerndorf veröffentlicht hat und als Verfasser der Ködnitzer Ortschronik auch seiner Gemeinde große Dienste erwies. Der Bürgermeister erwähnte auch die Veröffentlichung "Agrargeschichte und Dorfentwicklung im Kulmbacher Land - dargestellt an Kauerndorf" und die Jubiläumsschrift "100 Jahre Schulhaus Kauerndorf", die 2011 herausgebracht wurde.

Darüber hinaus wirkt Detlef Kühl als Referent und Exkursionsleiter für Colloquium Historicum Wirsbergense. Seit Jahrzehnten hat sich der Jubilar, der in Kiel geboren ist, auch dem Chorgesang verschrieben. So war er bereits ab 1980 Zweiter Vorsitzender des Männergesangvereins "Fidelia" Kauerndorf, ehe er 1986 das Amt des Ersten Vorsitzenden übernahm und es bis heute mit großem Einsatz ausfüllt.

Weiterhin unterstützte Kühl das Mehrgenerationenhaus in Mainleus, wo er unter anderem PC-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene hielt und seine pädagogischen Fähigkeiten einbrachte. Auch im Awo-Ortsverein Mainleus ist Kühl ehrenamtlich engagiert. Für sein vielfältiges kulturelles, ortsgeschichtliches und soziales Wirken erhielt Detlef Kühl die Ehrennadel des Landkreises Kulmbach.

Neben Bürgermeister Stephan Heckel-Michel, der besonders die ehrenamtliche Arbeit von Detlef Kühl in den Ortsvereinen würdigte, gratulierten auch Pfarrer Martin Fleischmann sowie die Vertreter vom Gesangverein "Fidelia" Kauerndorf und dem Gesangverein Forstlahm, der Feuerwehr Kauerndorf, des Gartenbauvereins Fölschnitz-Kauerndorf und des Awo-Ortsvereins Mainleus.

Der Ehrenvorstand des Gesangvereins "Fidelia" Kauerndorf, Herbert Reuschlein, widmete dem Jubilar ein Gedicht. Werner Reißaus