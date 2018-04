Viele Gratulanten bei Babette Knorr

Ihren 90. Geburtstag konnte Babette Knorr, geborene Schirmer, feiern. Die Jubilarin, die in Veitlahm geboren wurde, betrieb gemeinsam mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann in der Rothen Kelter eine kleine Landwirtschaft. Außerdem war sie viele Jahre in der Kulmbacher Spinnerei in Mainleus beschäftigt.

Ihren Haushalt verrichtet Babette Knorr nach wie vor ganz allein. Seit sie im Rentenalter ist, hat sie sich dem Mainleuser Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt angeschlossen. Nach wie vor besucht sie die Gymnastik- und Tanzkurse der Awo.

Neben der Familie gratulierten Babette Knorr zum runden Geburtstag: der Mainleuser Bürgermeister Robert Bosch, die stellvertretende Landrätin Christina Flauder, der Awo-Ortsverein Mainleus und der Gartenbauverein Mainleus.