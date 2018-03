Viele Glückwünsche für Edelbert Fischer zum 80. Geburtstag

Seinen 80. Geburtstag feierte Edelbert Fischer in Kupferberg im Kreise seiner Familie, Freunde und Nachbarn. Der Jubilar ist in Kupferberg geboren und aufgewachsen. Er erlernte den Beruf des Holzschnitzers und hat 35 Jahre bei der Firma Holhut in Kupferberg gearbeitet, weitere Jahre bei der Firma Pöhlmann in Kulmbach sowie Purucker in Untersteinach. Das Jawort zum Bund fürs Leben gaben sich Renate und Edelbert Fischer in Vierzehnheiligen. Die Ehe ist mit den fünf Kindern Hans, Martin, Alfred, Edelbert und Marianne gesegnet. Zu den Leidenschaften des "Achtzigers" gehörte das Fußballspielen. Glück- und Segenswünsche der Kirche sprachen Pfarrer Pater Silvester und Kirchenpfleger Waldemar Hebda aus. Kupferbergs Bürgermeister Alfred Kolenda gratulierte für die Stadt, Georg Bauer für den Frankenwaldverein, Rudolf Matysiak vom 1. FC Kupferberg und Klaus-Peter Wulf für den Obst- und Gartenbauverein. Ein Stelldichein gaben sich auch die Fußballkameraden und der Stammtisch "Die fidelen Gockel". Für die Sparkasse Kulmbach-Kronach gratulierte Geschäftsstellenleiter Peter Sandler. Klaus-Peter Wulf