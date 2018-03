Viele fleißige Helfer packten mit an

Bereits zum zweiten Mal war in Stegaurach die Allgemeinheit aufgerufen, sich an der diesjährigen Müllaktion zu beteiligen. Initiiert hatte sie erneut die Gemeinde. Die Resonanz sei wieder erfreulich gewesen, heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

So trafen sich trotz der eisigen Temperaturen am Samstagmorgen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Debring sowie der Freiwilligen Feuerwehr Stegaurach, der Agenda 21, der Pfadfinder Stegaurach, des SV Waizendorfs, der Kreuzschuher Runde, der Jugendgruppe Stegaurach und viele weitere private Helfer, um bei der Aktion "Saubere Gemeinde - Zamma Ramma Damma" mitzumachen.

Mit Handschuhen und Müllsäcken bewaffnet starteten die rund 80 Freiwilligen und fanden bei ihren Streifzügen durch das große Gemeindegebiet viel Unrat. Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder viele Kinder an der Müllaktion. Dabei waren die fleißigen Helfer sich keineswegs zu schade, sich die Hände schmutzig zu machen.

Mit Eifer packten sie beim Arbeitseinsatz an und nach zwei Stunden kamen alle mit vielen prall gefüllten Müllsäcken und allerlei Schrott zurück in den Bauhof.

Am Ende trugen die Müllsammler insgesamt 0,5 Tonnen Alltags- und Sondermüll zusammen. Müll, der jetzt ordentlich entsorgt werden muss. Zweiter Bürgermeister Bernd Fricke bedankte sie bei allen engagierten Helfern und lud als kleines Dankeschön zur gemeinsamen Brotzeit ein. red